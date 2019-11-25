Chuyện hy hữu: Chú rể ‘lật mặt’ hủy đám cưới trước 1 ngày, bỏ số tiền cỗ khủng lại được dân mạng ủng hộ nhiệt tình

Thế giới 25/11/2019 15:18

Chỉ 1 ngày trước đám cưới, chú rể đã quyết định hủy hôn. Chuyện hy hữu ở đây là hành động này lại được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình.

Từ trước đến nay, việc cô dâu, chú rể hủy hôn không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, việc chú rể quyết định hủy hôn, bỏ hết tiền đặt cỗ, sính lễ đưa cho nhà cô dâu ngay trước đám cưới 1 ngày nhưng lại được cư dân mạng ủng hộ như trường hợp dưới đây lại là chuyện hy hữu.

Theo đó, một cặp đôi Trung Quốc quyết định sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới sau đó một ngày. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, chú rể đã đặt tiệc tại một nhà hàng lớn. Tuy nhiên, trước khi đến nơi đăng ký kết hôn, cô dâu đã đưa cho chú rể một tờ giấy thỏa thuận với những điều khoản vô cùng bất hợp lý. 

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Việc chú rể hủy đám cưới được cư dân mạng đồng tình là chuyện hy hữu - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong thỏa thuận dài đến 3 trang giấy của cô dâu gồm có 5 điều khoản lớn, 18 nguyên tắc nhỏ. Trong đó những điều khoản khiến mọi người bức xúc nhất là:

- Sau khi kết hôn, tài sản của chồng sẽ trở thành tài sản chung.

Hàng tháng lương của chồng phải đưa hết cho vợ, người vợ phát cho chồng 1 khoản và không được xin thêm.

- Kết hôn xong, việc sinh con và nuôi dạy con cái sẽ do vợ quyết định.

- Ngoài ra, tiền thừa kế, tài sản được gia đình đều là tài sản chung của vợ.

- Tên của vợ phải được viết vào giấy chứng nhận nhà đất.

Ngay sau khi đọc được những quy định trên, chú rể đã thuyết phục cô dâu thay đổi nhưng bất thành. Trước sự cố chấp của vợ sắp cưới, chú rể quyết định hủy bỏ đám cưới ngay lập tức, bất chấp số tiền lớn đã chi.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây ra tranh cãi dữ dội. Hầu hết cư dân mạng đều đồng ý với quyết định của chú rể nhưng cũng có không ít người cho rằng cô dâu làm vậy chỉ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, không có gì đáng trách.

Mặc dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện hy hữu trên vẫn đang gây bão mạng xã hội.

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