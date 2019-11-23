Chuyện hy hữu: Khách mừng đám cưới vỏn vẹn 2.000 đồng còn để lại lời khiếm nhã khiến dân mạng 'sôi máu'

Xã hội 23/11/2019 11:50

Câu chuyện vị khách mừng đám cưới chỉ vỏn vẹn 2.000 đồng còn ghi lời khiếm nhã trên phong bì gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Từ trước đến nay, câu chuyện đám cưới, tiền mừng cưới luôn gây ra không ít tranh cãi. Mới đây nhất, tài khoản Facebook tên O.H chia sẻ câu chuyện khách mừng đám cưới 2.000 đồng còn ghi những lời khiếm nhã trên phong bì gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ liền.

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Câu chuyện của O.H gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua - : Internet

Trên trang cá nhân, O.H viết: “Hôm qua nhà tôi có việc, không biết là cỗ nhỏ quá mà có người đi ăn cỗ và mừng cho gia đình tôi 2.000 và viết lên những lời này. Mong mọi người thông cảm, gia đình tôi cũng chỉ làm được đến thế thôi”.

Kèm theo chia sẻ này, O.H còn đăng bức ảnh chụp lại chiếc phong bì kèm theo tờ 2.000 đồng. Tuy nhiên thứ khiến cộng đồng mạng bức xúc nhất chính là dòng chữ trên phong bì. Vị khách này viết: “Hai bác, cỗ như… còn mời. Mừng hạnh phúc”.

Câu chuyện hy hữu này sau khi được đăng tải đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bên cạnh việc bức xúc với hành vi khiếm nhã của người khách, cư dân mạng còn hết lời khen ngợi cách ứng xử của chủ nhà. Dù bị chê thẳng thừng như vậy nhưng gia chủ chỉ viết những lời nhẹ nhàng trên trang cá nhân. Chẳng những không trách móc gì mà còn mong được mọi người thông cảm vì gia đình đã cố gắng hết sức.

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Hầu hết cư dân mạng đều 'sôi máu' với phong bì và lời nhắn nhủ của vị khách này - Ảnh: Internet

 “Đi đám cưới là để chung vui với người khác chứ không phải để ăn cỗ. Nếu không ngon thì góp ý nhẹ nhàng với chủ nhà là được, ai lại hành xử kém văn hóa thế này”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng.

“Chủ nhà như vậy là quá hiền rồi đó, gặp người khác mà nhận được phong bì như vậy thì người khách kia không yên thân đâu”, một cư dân mạng bức xúc.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện hy hữu này vẫn đang được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội chuyện hy hữu tiền mừng cưới

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