Tạm giữ người đàn ông U70 nghi hiếp dâm con riêng 11 tuổi của vợ hờ

Xã hội 07/11/2022 08:52

Trong quá trình chung sống, lợi dụng lúc bà L. đi vắng, Nguyễn Mark đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ, dâm ô cháu N.

Theo thông tin từ báo Giao thông, tối 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với ông N.M (64 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng nhận đơn của bà P.T.L (40 tuổi) tố cáo ông N.M có hành vi dâm ô đối với con gái bà mới 11 tuổi. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2012, bà L. và ông N.M có tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Tạm giữ người đàn ông U70 nghi hiếp dâm con riêng 11 tuổi của vợ hờ - Ảnh 1
Ông N.M tại cơ quan công an - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ trang Tri thức và cuộc sống, đến năm 2017, bà đưa con riêng là cháu N. về sống chung với Nguyễn Mark ở phường Mỹ Khê. Trong quá trình chung sống, lợi dụng lúc bà L. đi vắng, Nguyễn Mark đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ, dâm ô cháu N.

Do còn nhỏ và sợ Nguyễn Mark không chu cấp tiền cho hai mẹ con, nên cháu N. đã không nói với mẹ.

Tuy nhiên, sau đó bà L. phát hiện ra sự việc nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Mark đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hiện cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mark để tiếp tục điều tra làm rõ.

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