Chính thức khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên ở Hà Giang

Xã hội 30/09/2022 11:34

Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã khởi tố Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã khởi tố Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) – người bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ: “Ngày 29/9, cơ quan Công an huyện Hoàng Su Phì có mời luật sư và bị hại đến hiện trường homestay Hoàng Su Phì bungalow nơi xảy ra vụ việc để thực nghiệm điều tra. Tuy nhiên, luật sư và bị hại không đến. Sau khi thực nghiệm điều tra thì cơ quan công an có hỏi luật sư và bị hại có khởi tố không, bị hại và luật sư đều khẳng định "có" và không thay đổi ý kiến”.

Lý do bị hại và luật sư không đến, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết rằng luật sư và bị hại nhận thấy việc lên đó là không cần thiết vì đã có kết quả giám định. Trên cơ sở ý kiến của luật sư và bị hại, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với Triệu Tạ Mềnh vì hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ thêm: "Có thông tin dư luận cho rằng bị hại cài bẫy đối tượng Mềnh để làm ảnh hưởng đến du lịch của cơ sở lưu trú, địa phương; nhưng vụ việc đã rõ ràng như vậy thì ai cày bẫy ai, đến lúc này đã rõ và không bàn luận thêm về dư luận đó".

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Khởi tố đối tượng Triệu Tạ Mềnh - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) đã có vợ và hai con, là lái xe ôm chở khách du lịch cho khu nghỉ dưỡng nơi chị L bị hiếp dâm. Hiện Mềnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đã quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Vào tối 17/9, do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên Mềnh đã cùng ăn bữa tối tại khu nghỉ dưỡng. Trong bữa tối, nghi phạm có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị L.

Quá trình giao lưu đến đêm mới xong, Mềnh quan sát thấy chị L có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị L lên phòng nghỉ số 5 của khu nghỉ dưỡng. Đến khoảng hơn 0h ngày 18/9, Mềnh quan sát thấy mọi người đã về phòng nghỉ, trong người có men rượu, đối tượng đã có ý định hiếp dâm chị L nên đã tiến đến phòng nghỉ của chị L.

Khi đến phòng chị L, thấy cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ mà không khóa bên trong, Mềnh mở cửa đi vào và gọi tên chị L để xem chị có tỉnh hay không. Sau khi gọi chị L không trả lời mà vẫn ngủ say, Mềnh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị L. 

Lời khai của nghi phạm hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trong homestay ở Hà Giang

Lời khai của nghi phạm hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trong homestay ở Hà Giang

Tại cơ quan công an, nghi phạm Triệu Tạ Mềnh đã có những lời khai ban đầu về việc hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trong phòng nghỉ của chị này.

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