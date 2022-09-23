Theo vị này, tại cơ quan công an, nghi phạm Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã có những lời khai ban đầu về sự việc.

Liên quan đến vụ nữ du khách tố bị cưỡng bức tại homestay, ngày 23/9, theo thông tin từ báo Người đưa tin cho biết, lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Vào tối hôm xảy ra vụ việc, Mềnh do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên cùng ăn bữa tối tại khu nghỉ dưỡng. Tại khu ăn uống hôm đó, Mềnh có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị L.

Thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam cho biết thêm, đối tượng Mềnh khai đã quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân. Mềnh đã có vợ và hai con, là lái xe ôm chở khách cho khu nghỉ dưỡng nơi chị L. bị hiếp dâm .

Quá trình giao lưu đến đêm mới xong, Mềnh quan sát thấy chị L. có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị L. lên phòng nghỉ số 5 của khu nghỉ dưỡng.

Đến khoảng hơn 0h ngày hôm sau, đối tượng Mềnh quan sát thấy mọi người đã về phòng nghỉ, trong người có men rượu, đối tượng đã có ý định hiếp dâm chị L. nên đã tiến đến phòng nghỉ số 5 khu nghỉ dưỡng.

Tại đây, đối tượng Mềnh thấy cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ mà không khóa, chốt bên trong, thấy chị L. nằm ngủ say, Mềnh mở cửa đi vào và gọi tên chị L. để xem chị L. có tỉnh hay không.

Sau khi gọi chị L. không trả lời mà vẫn ngủ say, đối tượng Mềnh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị L. Khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm, chị L. tỉnh giấc, hô hoán, vùng vẫy thoát khỏi đối tượng Mềnh.

Trước lời khai của Mềnh, chị L. khẳng định, chị không hề uống rượu cùng Mềnh và không say.

Căn phòng nơi nạn nhân L. nghỉ lại và tố bị đối tượng Mềnh thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, ngày 21/9, lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ việc là chị T.N.L. (29 tuổi, ở Hà Nội).

Chia sẻ về đối tượng Mềnh, một lãnh đạo xã Thông Nguyên nói với Người đưa tin, sau khi chị L. đến trụ sở công an tố cáo, Mềnh đã rời khỏi địa phương, đến tối 19/9 mới quay về do được chính quyền địa phương và gia đình vận động. Đối tượng này không thường ở địa phương, lười lao động. Bố mẹ Mềnh cũng thường đi làm ăn xa.