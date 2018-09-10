Tai ương liên tiếp giáng xuống người phụ nữ bị khuyết 1/3 hộp sọ, một mình nuôi hai đứa con tâm thần

Xã hội 10/09/2018 19:11

Nhà tan hoang sau vụ hỏa hoạn, không chốn nương thân, người phụ nữ bị khuyết 1/3 hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông vẫn luôn lo lắng cho hai đứa con mắc bệnh tâm thần.

Gánh nặng tai ương

Người đàn bà già nua, khắc khổ, đầu bị khuyết 1/3 hộp sọ được che lấp bởi mái tóc dài, sợi bạc sợi đen. Bà ngồi lặng trước căn nhà tan hoang sau vụ hỏa hoạn, đôi mắt nhòa lệ của bà hướng về phía xa xăm, thở dài khi nhắc đến hai đứa con bị bệnh tâm thần.

Tai ương liên tiếp giáng xuống người phụ nữ bị khuyết 1/3 hộp sọ, một mình nuôi hai đứa con tâm thần - Ảnh 1
Dù mất sức lao động nhưng bà Dưỡng phải một mình chăm lo cho hai đứa con cùng mắc bệnh tâm thần - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bà tên là Nguyễn Thị Dưỡng (51 tuổi, ngụ đường Đào Duy Từ, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 10 năm trước, vợ chồng li hôn, một mình bà bươn chải ngược xuôi bằng đủ nghề để chăm lo cho hai đứa con (1 trai, 1 gái).

Năm 2013, con trai đầu của bà là anh Đinh Trần Quang Hoàng (31 tuổi) phát bệnh tâm thần. Những lúc phát bệnh thì la hét, bỏ nhà đi khắp nơi, đập phá đồ đạc. 5 năm, anh Hoàng phát bệnh 3 lần nhưng kéo dài và bệnh rất nặng.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì năm 2014, khi đang bán hàng rong trên đường, bà Dưỡng không may gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, lấy 1/3 hộp sọ ra ngoài nuôi nhân tạo, đợi sau khi sức khỏe ổn định sẽ tiến hành ghép não. Không có tiền tiếp tục phẫu thuật, đến nay, phần não còn lại của bà vẫn đang nằm trong bệnh viện.

"Sóng gió chưa qua thì một năm sau, con gái tôi là Đinh Trần Diệu Hiền (26 tuổi) có biểu hiện về thần kinh giống con trai. Thời điểm ấy, nó đã lấy chồng và có một đứa con gần 3 tuổi. Do bệnh tật nên mẹ con chúng phải rời nhà chồng, trở về sống với tôi.

Thời gian đầu, nhiều người nghi ngờ con tôi sử dụng ma túy nên bị ngáo đá. Thế nhưng, sau khi thăm khám, bác sĩ lại bảo nó cùng chung số phận giống thằng anh", bà Dưỡng chia sẻ hoàn cảnh gia đình trong nước mắt.

Bà Dưỡng mất sức lao động sau vụ tai nạn nhưng là chỗ dựa duy nhất, một mình nuôi hai đứa con bị bệnh tâm thần cùng đứa cháu ngoại thơ dại.

"Những lúc con trai, con gái tôi phát bệnh thì gào thét, đập phá đồ đạc. Tôi chỉ biết bồng cháu ngoại bỏ sang nhà hàng xóm đợi khi chúng qua cơn lại về . Sau này tôi đành gửi đứa cháu ngoại sang nhà chồng của con gái nhờ họ chăm sóc để có thời gian chăm sóc hai đứa con", bà Dưỡng thở dài.

Tai ương liên tiếp giáng xuống người phụ nữ bị khuyết 1/3 hộp sọ, một mình nuôi hai đứa con tâm thần - Ảnh 2
Căn nhà bà Dưỡng tan hoang sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đêm 15/8 vừa rồi, khi đang ở nhờ nhà hàng xóm thì bà Dưỡng bị sốc khi nhận được tin căn nhà của mình đã bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn.

"Thời gian này hai đứa con tôi phát bệnh nặng nên tối đến, tôi đành qua nhà hàng xóm ngủ nhờ. Cũng may khi hỏa hoạn xảy ra hai đứa con chạy thoát ra ngoài kịp nên không có mệnh hệ gì. Lúc đầu nhiều người nghĩ con tôi lên cơn tâm thần nên đốt nhà. Thế nhưng, sau khi khám nghiệm hiện trường, công an kết luận hỏa hoạn do sự cố chập điện", bà Dưỡng chia sẻ thêm.

Mong khỏe mạnh kiếm tiền chữa bệnh cho con

Sau vụ hỏa hoạn, nhà cửa tan hoang không chỗ nương thân, bà Dưỡng đành gửi hai con vào một trung tâm bảo trợ tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Căn nhà đang được chính quyền địa phương cùng bà con giúp đỡ, sửa sang lại để bà có chỗ ở. Điều người phụ nữ bất hạnh này lo lắng nhất lúc này là tình hình bệnh tật của hai đứa con.

Tai ương liên tiếp giáng xuống người phụ nữ bị khuyết 1/3 hộp sọ, một mình nuôi hai đứa con tâm thần - Ảnh 3
Bà Dưỡng chỉ mong có sức khỏe, kiếm tiền chữa bệnh cho hai đứa con - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Sau bao nhiêu sóng gió, tôi chỉ hi vọng có sức khỏe để tiếp tục chèo chống cuộc sống, kiếm tiền chữa bệnh cho hai đứa con", bà Dưỡng khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con bà Dưỡng xin liên hệ qua địa chỉ: bà Nguyễn Thị Dưỡng, đường Đào Duy Từ, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0939593236.

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