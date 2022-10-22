Sức khoẻ bé gái ở Phú Thọ mắc cúm A/H5 có tín hiệu đáng mừng, không còn đặt nội khí quản

Đến chiều 21/10, sức khoẻ của bệnh nhi 5 tuổi ở Phú Thọ mắc cúm A(H5) đã phục hồi.
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Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 17/10/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế ghi nhận một bệnh nhi 5 tuổi, quê Phú Thọ có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A(H5). Đây là ca bệnh cúm A(H5) trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2/2014.
PGS.TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, BV Nhi Trung ương cho biết: “Đến chiều 21/10, sức khoẻ của bệnh nhi đã phục hồi, được rút nội khí quản. Hiện các BS tiếp tục theo dõi chức năng thận của bệnh nhi và có các biện pháp điều trị phù hợp".
Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, ngay sau khi xác định được ca bệnh đã cử đội phòng chống cơ động đến nơi bệnh nhi sinh sống (xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ), phối hợp với Cục Thú y - Bộ NN&PTNT và địa phương cùng điều tra dịch tễ, khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhi cùng 4 hộ xung quanh.
Đội đã lấy 65 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với bệnh nhi (cả tiếp xúc xa và tiếp xúc gần), kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với cúm A(H5).
Hiện sức khỏe của những người này hoàn toàn bình thường.
Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, cuối giờ chiều 8/10, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi trong tình trạng suy đa phủ tạng, suy nhiều cơ quan rất nặng, sốc nhiễm khuẩn. Ngày 10/10, trẻ được Bệnh viện Nhi Trung ương xét nghiệm xác định type cúm A/H5.
Đến ngày 17/10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhi dương tính với virus cúm A/H5.
Về tiền sử dịch tễ của ca bệnh này, ngày 07/10, bệnh nhi xuất hiện mệt mỏi, da vàng, mắt vàng, nôn nhiều, gia đình đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khám và được chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân.
Bệnh nhi được chuyển tuyến Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, tại đây trẻ được thăm khám khám và cũng được chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân.
Sau đó 1 ngày bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.