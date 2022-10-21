Trước đó, ngày 05/10/2022, bệnh nhi xuất hiện ho, sốt, gia đình tự mua thuốc về uống nhưng không đỡ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ cập nhật thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái ở huyện Thanh Ba mắc cúm gia cầm A(H5). Cụ thể, ca nhiễm cúm A/H5 là bé gái 5 tuổi có địa chỉ tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhi được chuyển tuyến Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, tại đây trẻ được thăm khám khám và cũng được chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 07/10/2022, bệnh nhi xuất hiện mệt mỏi, da vàng, mắt vàng, nôn nhiều, gia đình đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khám và được chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 08/10/2022, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến ngày 10/10/2022, trẻ được BV Nhi Trung ương xét nghiệm định type cúm A/H5.

Ngày 17/10/2022, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhi dương tính với virus cúm A/H5.

Hiện, bệnh nhân đang trong tình trạng suy hô hấp, đặt nội khí quản, đang nằm điều trị tại Khoa điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán suy gan cấp, thận cấp/Sốc nhiễm khuẩn/Suy đa tạng/Cúm A/H5.

Ca nhiễm cúm A/H5 ở tỉnh này là một bé gái 5 tuổi có địa chỉ tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Vietnamplus

Theo lời người nhà của bệnh nhi kể, khoảng một tuần trước khi trẻ nhập viện, gia đình có mổ ngan, gà có biểu hiện ốm để ăn. Các hộ xung quanh nơi gia đình bệnh nhi sinh sống chưa phát hiện hộ gia đình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm có biểu biểu hiện ốm, chết; chưa phát hiện người mắc bệnh giống như bệnh nhi.

Theo thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ, kết quả giám sát cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 năm 2022 có lưu hành virus cúm gia cầm chủng độc lực cao: 02 mẫu dương tính với A/H5N6 và 4 mẫu dương tính với chủng A/H5N1 tại 5 xã thuộc 2 huyện, gồm: Sơn Thủy, Hoàng Xá, Bảo Yên, Đồng Trung huyện Thanh Thủy; xã Mỹ Thuận huyện Tân Sơn. Toàn bộ gia cầm tại các xã trên đã được tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngay khi nhận được tin báo về ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hướng dẫn cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp điều tra và xử lý ổ dịch. Điều tra, rà soát lập danh sách, hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần; khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở và khu vực chuồng trại, chăn nuôi gia cầm của gia đình bệnh nhân và 04 gia đình xung quanh.

Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã thông tin về đặc điểm của bệnh dịch cúm gia cầm, những cách nhận biết, khai báo bệnh, các biện pháp phòng chống; lấy mẫu xét nghiệm với trường hợp liên quan; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên gia cầm tại gia đình bệnh nhân và hộ xung quanh…

Tính đến nay, đã qua 14 ngày kể từ khi bệnh nhi có triệu chứng đầu tiên, toàn bộ những người tiếp xúc gần sức khỏe đều ổn định, đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính với virus cúm A/H5.

Xung quanh khu vực nhà bệnh nhi sinh sống chưa ghi nhận ca bệnh tương tự; chưa phát hiện ổ dịch khác trên đàn gia cầm nên nguy cơ lây lan ra cộng đồng thấp. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ qua 21 ngày kể từ khi xuất hiện ca bệnh.