Sức khỏe hiện tại của bệnh nhân nhiễm cúm A(H5) trên người đầu tiên sau 8 năm?

Xã hội 21/10/2022 08:44

Theo lời người nhà của bệnh nhi kể, khoảng một tuần trước khi trẻ nhập viện, gia đình có mổ ngan, gà có biểu hiện ốm để ăn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ cập nhật thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái ở huyện Thanh Ba mắc cúm gia cầm A(H5). Cụ thể, ca nhiễm cúm A/H5 là bé gái 5 tuổi có địa chỉ tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 05/10/2022, bệnh nhi xuất hiện ho, sốt, gia đình tự mua thuốc về uống nhưng không đỡ.

Ngày 07/10/2022, bệnh nhi xuất hiện mệt mỏi, da vàng, mắt vàng, nôn nhiều, gia đình đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khám và được chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân. 

Bệnh nhi được chuyển tuyến Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, tại đây trẻ được thăm khám khám và cũng được chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 08/10/2022, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến ngày 10/10/2022, trẻ được BV Nhi Trung ương xét nghiệm định type cúm A/H5.

Ngày 17/10/2022, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhi dương tính với virus cúm A/H5.

Hiện, bệnh nhân đang trong tình trạng suy hô hấp, đặt nội khí quản, đang nằm điều trị tại Khoa điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán suy gan cấp, thận cấp/Sốc nhiễm khuẩn/Suy đa tạng/Cúm A/H5.

Sức khỏe hiện tại của bệnh nhân nhiễm cúm A(H5) trên người đầu tiên sau 8 năm? - Ảnh 1
Ca nhiễm cúm A/H5 ở tỉnh này là một bé gái 5 tuổi có địa chỉ tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Vietnamplus

Theo lời người nhà của bệnh nhi kể, khoảng một tuần trước khi trẻ nhập viện, gia đình có mổ ngan, gà có biểu hiện ốm để ăn. Các hộ xung quanh nơi gia đình bệnh nhi sinh sống chưa phát hiện hộ gia đình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm có biểu biểu hiện ốm, chết; chưa phát hiện người mắc bệnh giống như bệnh nhi.

Theo thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ, kết quả giám sát cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 năm 2022 có lưu hành virus cúm gia cầm chủng độc lực cao: 02 mẫu dương tính với A/H5N6 và 4 mẫu dương tính với chủng A/H5N1 tại 5 xã thuộc 2 huyện, gồm: Sơn Thủy, Hoàng Xá, Bảo Yên, Đồng Trung huyện Thanh Thủy; xã Mỹ Thuận huyện Tân Sơn. Toàn bộ gia cầm tại các xã trên đã được tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngay khi nhận được tin báo về ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hướng dẫn cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp điều tra và xử lý ổ dịch. Điều tra, rà soát lập danh sách, hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần; khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở và khu vực chuồng trại, chăn nuôi gia cầm của gia đình bệnh nhân và 04 gia đình xung quanh.

Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã thông tin về đặc điểm của bệnh dịch cúm gia cầm, những cách nhận biết, khai báo bệnh, các biện pháp phòng chống; lấy mẫu xét nghiệm với trường hợp liên quan; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên gia cầm tại gia đình bệnh nhân và hộ xung quanh…

Tính đến nay, đã qua 14 ngày kể từ khi bệnh nhi có triệu chứng đầu tiên, toàn bộ những người tiếp xúc gần sức khỏe đều ổn định, đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính với virus cúm A/H5.

Xung quanh khu vực nhà bệnh nhi sinh sống chưa ghi nhận ca bệnh tương tự; chưa phát hiện ổ dịch khác trên đàn gia cầm nên nguy cơ lây lan ra cộng đồng thấp. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ qua 21 ngày kể từ khi xuất hiện ca bệnh.

Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột khi ngủ tại nhà, chuyên gia cảnh báo các bậc phụ huynh hội chứng đột tử!

Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột khi ngủ tại nhà, chuyên gia cảnh báo các bậc phụ huynh hội chứng đột tử!

Bệnh viên Nhi TƯ đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ nhỏ bị đột tử khi ngủ. Các chuyên gia cảnh báo phụ huynh về hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ các biện pháp dự phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca nhiễm cúm gia cầm bé gái bị cúm gia cầm cúm gia cầm

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?