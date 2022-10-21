Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột khi ngủ tại nhà, chuyên gia cảnh báo các bậc phụ huynh hội chứng đột tử!

Xã hội 21/10/2022 08:32

Bệnh viên Nhi TƯ đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ nhỏ bị đột tử khi ngủ. Các chuyên gia cảnh báo phụ huynh về hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ các biện pháp dự phòng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 21/10, BV Nhi TƯ cho biết, liên tiếp trong các ngày 10/10 và 20/10, Khoa Cấp cứu và Chống độc mới tiếp nhận 2 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim trước khi đến viện. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng các bé vẫn không qua khỏi và được chẩn đoán là hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ (SIDS/ Sudden Infant Death Syndrome).

Bác sĩ Đinh Thị Thu Phương (Khoa Cấp cứu & Chống độc) - người trực tiếp nhận 2 bệnh nhi cho biết: Trường hợp thứ nhất là một bé trai (6 tháng tuổi) khoẻ mạnh hoàn toàn. Trưa 10/10, sau khi ăn bé được gia đình cho nằm ngủ một mình trong phòng. Khi gia đình phát hiện thì lúc này trẻ đang nằm úp mặt xuống đệm và tím tái. Ngay lập tức trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu ngừng tuần hoàn, sau đó trẻ có nhịp tim trở lại và được chuyển đến BV Nhi TƯ.

Theo hồ sơ bệnh án, trẻ vào khoa Cấp cứu Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Tại đây, các bác sĩ đã tiếp tục hồi sức và làm các xét nghiệm để chẩn đoán và tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày càng nặng, nguy cơ tử vong, gia đình quyết định xin cho bé về.

Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột khi ngủ tại nhà, chuyên gia cảnh báo các bậc phụ huynh hội chứng đột tử! - Ảnh 1
Có nhiều nguyên nhân gây đột tử ở trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: báo Phụ nữ Việt Nam

Trường hợp thứ hai là một bé gái 3 tháng tuổi (trú tại Hà Nội), vào viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim trước khi đến BV. Theo lời kể của gia đình, khoảng 23h ngày 19/10, trẻ được cho ngủ cùng bố mẹ. Đến khoảng 1h30 ngày 20/10, khi mẹ tỉnh dậy phát hiện trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, không thở. Trong lúc hoảng loạn, gia đình gọi xe cấp cứu đưa trẻ vào BV Nhi TƯ. Tại đây, các bác sĩ phát hiện trẻ đã ngừng thở, ngừng tim, hạ nhiệt độ. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng trẻ đã không qua khỏi.

TS.BS Lê Ngọc Duy - Trưởng khoa Cấp cứu chống độc (BV Nhi TƯ) cho biết, Hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ (SIDS) là cái chết bất ngờ và không tiên lượng được ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ trong khoảng từ 2 tuần tuổi đến 1 năm tuổi. SIDS hay gặp ở trẻ 2-4 tháng tuổi. Hầu hết SIDS đều xảy ra khi trẻ đang ngủ. Hội chứng này xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo trước, khiến đột tử ở trẻ nhỏ trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều gia đình. Bên cạnh những nguyên nhân gây tử vong đột ngột: ngạt thở, chảy máu não, viêm cơ tim… nhiều trường hợp không có nguyên nhân rõ ràng.

Liên tiếp 2 trẻ tử vong đột ngột khi ngủ tại nhà, chuyên gia cảnh báo các bậc phụ huynh hội chứng đột tử! - Ảnh 2
Hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ nhỏ xảy ra không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo trước - Ảnh minh họa: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, nguyên nhân gây đột tử ở trẻ nhỏ có thể do trẻ có khuyết tật nghiêm trọng ở hệ hô hấp, tim mạch. Hoặc sự kiểm soát nhịp thở của não bộ chưa phát triển hoàn thiện; Đường thở bị chèn ép khi ngủ trong tư thế nằm sấp, nằm nghiêng – sấp. Ngủ trên giường có quá nhiều vật dụng hay giường ngủ mềm, ngủ cùng với bố mẹ cũng có thể là tác nhân gây đột tử ở trẻ; Tăng thân nhiệt do nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quấn quá nhiều quần áo, chăn to, trẻ ngủ sâu dẫn đến mất kiểm soát nhịp thở.

Cũng theo TS.BS Lê Ngọc Duy, tử vong ở trẻ nhỏ do SIDS là vấn đề liên quan đến giấc ngủ, do đó cần nâng cao cảnh giác, tạo môi trường an toàn cho giấc ngủ của trẻ. Các biện pháp dự phòng nguy cơ đột tử ở trẻ nhỏ như:

- Cho trẻ nằm ngửa khi ngủ. Thường xuyên quan sát trẻ. Sử dụng núm vú giả cho trẻ dưới 1 tuổi giúp mở thông đường thở. Để nhiệt độ phòng phù hợp, thông thoáng quần áo.

- Không trùm đầu trẻ. Đặt trẻ nằm trên tấm đệm ít bị trũng xuống. Không sử dụng gối, đồ chơi nhồi bông, chăn có nhiều lông hoặc quá lớn ở khu vực cũi/giường của trẻ.

- Trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tháng tuổi cần nằm cũi, giường riêng, bên cạnh giường ngủ của người chăm sóc. Không sử dụng miếng đệm phụ trong cũi.

- Tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch để nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

- Chăm sóc thai nghén sớm và thường xuyên. Nuôi con bằng sữa mẹ.

- Không hút thuốc lá, uống rượu hoặc sử dụng ma tuý trong thai kỳ và thời gian nuôi con nhỏ.

(*) Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ của hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ

- Trẻ trai nhiều hơn trẻ gái

- Sinh non, cân nặng khi sinh thấp, chậm tăng trưởng.

- Tư thế ngủ nằm sấp, không có núm vú giả.

- Mẹ nhỏ hơn 20 tuổi, sử dụng ma tuý, hút thuốc lá trong thai kỳ và sau sinh. Khoảng cách ngắn giữa các lần mang thai.

- Trẻ nằm chung giường với cha mẹ, người chăm sóc.

- Anh chị em ruột bị đột tử.

- Nhiệt độ môi trường thấp hoặc quá cao.

- Cũi, nôi, gối không an toàn, nệm nước, giường mềm.

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