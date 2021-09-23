Số trẻ em dưới 16 tuổi mắc Coivd-19 ở TP.HCM đang có xu hướng tăng nhẹ

Số trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang điều trị là 3.731 trường hợp. Nhóm trẻ mắc bệnh nhập viện đang có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tính đến sáng 23/9 tại TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 354.193 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện nay, trên địa bàn số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 35.489 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.467 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và 3 là 40.970 người.

Có những em rất may mắn khi vừa chào đời đã không bị mắc Coivd-19 từ những người mẹ của mình. Ảnh: Tiền Phong

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM cho thấy tính đến ngày 22/9, thành phố hiện có 7.145 người bệnh đang phải hỗ trợ hô hấp (chiếm tỷ lệ 7,2% so với tổng số ca đang điều trị).

Số trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang điều trị là 3.731 trường hợp. Nhóm trẻ mắc bệnh nhập viện đang có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước. Cụ thể, ngày 16/9 có 2864 trẻ điều trị, ngày 20/9 có 2350 trẻ điều trị, ngày 22/9 có hơn 3.700 bệnh nhi đang điều trị. Nhóm trẻ dưới 18 tuổi hiện nay chưa được chích ngừa nên rất cần cộng đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn.

Một em bé sơ sinh mắc Coivd-19 hiện đang được các y, bác sĩ điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM. Ảnh: Tiền Phong

Thành phố hiện có 344 phụ nữ mang thai đang điều trị Covid-19. Đây là nhóm đã được Bộ Y tế cho phép chích ngừa vắc xin cho những trường hợp mang thai từ 13 tuần tuổi. Để đảm bảo vắc xin chích ngừa cho thai phụ, Sở Y tế vừa phân bổ hơn 100.000 liều theo nhu cầu của các bệnh viện có khoa Sản để phục vụ phụ nữ đang mang thai đủ điều kiện chích ngừa.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố khuyến cáo, cộng đồng dù đã được chích vắc xin nhưng vẫn phải tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc 5K. Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nhiễm bệnh và ưu tiên chích cho phụ nữ mang thai.

Do không có thu nhập trong dịch Covid-19, người mẹ nhặt thức ăn thừa nuôi con khiến ai nấy đều rơi nước mắt Dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng giãn cách xã hội kéo dài, chị Hoàng lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn chồng chất. Thậm chí, chị hỏi xin đồ ăn thừa đã bỏ đi chỉ để kiếm miếng ăn cho hai đứa nhỏ.

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