So sánh các dòng chip iPhone từ A15 Bionic đến A19 Pro

Ra mắt năm 2021 cùng dòng iPhone 13, A15 Bionic được sản xuất trên tiến trình 5nm. Với 15 tỷ bóng bán dẫn, con chip này đã đặt ra một tiêu chuẩn cao về hiệu suất. Phiên bản GPU 5 nhân trên các mẫu Pro còn cung cấp sức mạnh đồ họa ấn tượng. Đến nay, A15 vẫn đáp ứng mượt mà hầu hết các tác vụ hàng ngày và vẫn được trang bị trên cả iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn.

A16 Bionic trên iPhone 14 Pro là chip đầu tiên của Apple sử dụng tiến trình 4nm. Nó mang lại hiệu suất CPU nhanh hơn 17% và tiết kiệm năng lượng hơn 20% so với A15 (theo Apple).

A16 cũng là trung tâm của Photonic Engine - bước tiến lớn trong nhiếp ảnh thiếu sáng. Sức mạnh của chip A16 Bionic tiếp tục được Apple khai thác trên dòng iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

A17 Pro: Kỷ nguyên gaming Ray Tracing

Bước đột phá lớn đến với A17 Pro trên dòng iPhone 15 Pro. Đây là chip di động đầu tiên trên thế giới sản xuất trên tiến trình 3nm, tích hợp GPU 6 nhân hỗ trợ Ray Tracing bằng phần cứng. Công nghệ này mang đến trải nghiệm đồ họa chân thực, cho phép các tựa game AAA chạy mượt mà trên iPhone.

A18 Series: Tối ưu cho trí tuệ nhân tạo

Với sự ra mắt của dòng iPhone 16, Apple giới thiệu chip A18 và A18 Pro. Được xây dựng trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai, bộ đôi chip này tập trung mạnh vào các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Neural Engine cải tiến giúp các tính năng trong Apple Intelligence hoạt động nhanh và hiệu quả ngay trên thiết bị. Theo thử nghiệm của hãng, mẫu iPhone 16 Pro Max với A18 Pro cho thấy hiệu năng CPU tăng đến 17% so với thế hệ iPhone 15.

A19 Pro: Sức mạnh xử lý di động mạnh mẽ

Mới nhất, chip A19 và A19 Pro trên dòng iPhone 17 Series và iPhone Air (2025) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple. Sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba, A19 Pro tích hợp các nhân tăng tốc Neural Accelerator trực tiếp vào từng lõi GPU. Điều này giúp tăng tốc các tác vụ đồ họa và AI lên một tầm cao mới, đặc biệt hiệu quả cho các ứng dụng thực tế tăng cường (AR) và xử lý video 8K.

Theo các thử nghiệm từ Apple, hiệu năng GPU của A19 Pro cao hơn đến 40% so với A18 Pro.

Với cấu hình này, các mẫu iPhone 17 Pro 512GB hay những phiên bản cao cấp hơn như iPhone 17 Pro Max 1TB hay iPhone 17 Pro Max 2TB trở thành lựa chọn hoàn hảo cho người dùng cần dung lượng lưu trữ lớn, hiệu năng mượt mà và độ ổn định cao trong mọi tác vụ.

So sánh các thế hệ chip iPhone

Sự khác biệt về hiệu năng giữa các thế hệ chip được thể hiện rõ qua các bài kiểm tra chuyên sâu. Dưới đây là bảng so sánh tóm tắt các thông số chính.

Lưu ý:Bảng số liệu dựa trên điểm Geekbench 6 và thông tin từ Apple.

Có thể thấy, từ A15 Bionic đến A19 Pro, hiệu năng đơn nhân đã tăng hơn gấp đôi. Về đồ họa, sự xuất hiện của Ray Tracing trên A17 Pro và Neural Accelerators trên A19 Pro đã biến iPhone thành một cỗ máy chơi game và sáng tạo di động mạnh mẽ.

Lựa chọn iPhone nào phù hợp với bạn?

Nhu cầu cơ bản: iPhone 13 hoặc iPhone 14 với chip A15 Bionic vẫn là một lựa chọn tốt, mang lại trải nghiệm mượt mà trong những năm tới.

Game thủ và người dùng hiệu năng cao: iPhone 15 Pro với A17 Pro hoặc iPhone 16 Pro với A18 Pro sẽ là lựa chọn cân bằng. Cả hai đều cung cấp khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ với Ray Tracing, đáp ứng tốt các tựa game đòi hỏi cấu hình cao.

Chuyên gia sáng tạo và người dùng tiên phong: Để có được hiệu năng đủ sức cân các tác vụ AI, chỉnh sửa video chuyên nghiệp và trải nghiệm công nghệ mới nhất, iPhone 17 bản Pro với chip A19 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc.

