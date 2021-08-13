Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh khai giảng năm học mới giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ GD-ĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông tin về việc khai giảng năm học mới.

Theo thông của báo Tuổi trẻ, ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM cho biết, dự kiến học sinh tại thành phố sẽ khai giảng vào khoảng giữa tháng 9.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình UBND thành phố về kế hoạch năm học 2021 - 2022, dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, chậm hơn 2 tuần so với thời điểm tựu trường sớm nhất quy định trong khung thời gian năm học của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết, Sở đang xây dựng nhiều phương án khác nhau về kế hoạch năm học mới cho từng bậc học, khối lớp - tùy theo tình hình dịch, trong đó sẽ có phương án học sinh bước vào năm học với việc dạy học trực tuyến.

Nếu áp dụng "kịch bản" này, Sở sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án dạy trực tuyến đối với học sinh tiểu học theo hướng thiết kế các chủ đề phù hợp hơn, giảm bớt khó khăn cho các nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Học sinh TP.HCM có thể sẽ khai giảng vào giữa tháng 9 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2021 - 2022, số học sinh trên địa bàn thành phố có thể sẽ giảm do ảnh hưởng bởi COVID-19, sẽ dao động ở mức 1,5 triệu học sinh.

Theo thông tin của Thanh Niên, một trong những khó khăn của TP.HCM hiện nay khi bước vào năm học mới là hầu hết các trường học đều đang trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị Covid-19. Vì vậy, Sở GD-ĐT cũng đang tiến hành thống kê, thông tin tình hình sử dụng các cơ sở giáo dục, thời gian cơ quan y tế dự kiến giao trả lại các điểm trường… để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-gd-dt-tphcm-du-kien-cho-hoc-sinh-khai-giang-nam-hoc-moi-giua-thang-9-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-417795.html