Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh khai giảng năm học mới giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến

Xã hội 13/08/2021 11:29

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ GD-ĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông tin về việc khai giảng năm học mới.

Theo thông của báo Tuổi trẻ, ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM cho biết, dự kiến học sinh tại thành phố sẽ khai giảng vào khoảng giữa tháng 9.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình UBND thành phố về kế hoạch năm học 2021 - 2022, dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, chậm hơn 2 tuần so với thời điểm tựu trường sớm nhất quy định trong khung thời gian năm học của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết, Sở đang xây dựng nhiều phương án khác nhau về kế hoạch năm học mới cho từng bậc học, khối lớp - tùy theo tình hình dịch, trong đó sẽ có phương án học sinh bước vào năm học với việc dạy học trực tuyến. 

Nếu áp dụng "kịch bản" này, Sở sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án dạy trực tuyến đối với học sinh tiểu học theo hướng thiết kế các chủ đề phù hợp hơn, giảm bớt khó khăn cho các nhà trường, phụ huynh và học sinh.

khai giang 1
Học sinh TP.HCM có thể sẽ khai giảng vào giữa tháng 9 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2021 - 2022, số học sinh trên địa bàn thành phố có thể sẽ giảm do ảnh hưởng bởi COVID-19, sẽ dao động ở mức 1,5 triệu học sinh. 

Theo thông tin của Thanh Niên, một trong những khó khăn của TP.HCM hiện nay khi bước vào năm học mới là hầu hết các trường học đều đang trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị Covid-19. Vì vậy, Sở GD-ĐT cũng đang tiến hành thống kê, thông tin tình hình sử dụng các cơ sở giáo dục, thời gian cơ quan y tế dự kiến giao trả lại các điểm trường… để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

TP.HCM: Một F0 ở quận 3 trốn khỏi khu cách ly chạy bộ về nhà, lực lượng chức năng ráo riết đuổi theo giữa đêm

TP.HCM: Một F0 ở quận 3 trốn khỏi khu cách ly chạy bộ về nhà, lực lượng chức năng ráo riết đuổi theo giữa đêm

Người đàn ông có kết quả dương tính với Covid-10 bỏ trốn khỏi khu cách ly, bỏ chạy về nhà ở quận 3.

Xem thêm
Từ khóa:   Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến khai giảng năm học giữa tháng 9 TPHCM dự kiến khai giảng năm học giữa tháng 9 TPHCM dự kiến lịch khai giảng năm học

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 1 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 30 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 54 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 56 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1