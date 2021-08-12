Bác thông tin 'không cho người dân ở TP.HCM di chuyển trong 7 ngày'

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định thông tin TP.HCM không cho người dân di chuyển, hoạt động trong 7 ngày là giả mạo và sẽ xử lý nghiêm người tung tin giả.

Theo thông tin từ Zing News, tối ngày 12/8, trên MXH đã lan truyền loạt thông tin như TP.HCM không cho người dân di chuyển trong vòng 7 ngày, ở nhà 7 ngày, đi phân xưởng 7 ngày,....

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định thông tin này là "giả mạo". Hiện tại, các cơ quan chức năng của TP.HCM đang truy tìm danh tính của của kẻ tung tin đồn giả và sẽ bị xử lý nghiêm đối với trường hợp này.

TP.HCM hạn chế người dân ra đường sau 18h đến 6h hôm sau theo chỉ thị 16 - Ảnh: Internet

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM lưu ý trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, MXH liên tiếp xuất hiện thông tin sai lệch, xuyên tạc, nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố. Người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh báo chí chính thống và không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực.

TP.HCM đã trải qua 75 ngày giãn cách xã hội theo từng cấp độ tăng dần từ ngày 31/5. Chỉ thị 16 được áp dụng cho thành phố này bắt đầu từ 0h ngày 9/7. Từ ngày 24/7, TP.HCM đã thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Từ ngày 26/7, TP.HCM cũng ra yêu cầu đối với người dân hạn chế ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Vào ngày 2/8, TP.HCM lại tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày.

Tính từ ngày 27/4 đến tối 12/8, TP.HCM đã ghi nhận hơn 137.000 ca mắc Covid-19.

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