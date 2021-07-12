Sau vụ Youtuber từ chối phát cơm vì 'bụi đời', dư luận lại bức xúc với cô gái trẻ mắng xối xả hai mẹ con khi phát một túi bánh

Xã hội 12/07/2021 06:18

Trong một đoạn clip trên TikTok, cô gái trẻ khiến nhiều người bức xúc khi có những hành động và lời nói gay gắt, khó chịu khi trao quà từ thiện cho hai mẹ con giữa mùa dịch bệnh COVID-19.

Những tháng gần đây, TP.HCM bùng phát dịch bệnh COVID-19 khiến cho công việc, cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những người lao động nghèo còn khốn khó gấp bội. Giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều cá nhân, tổ chức đã có các hoạt động từ thiện như phát cơm, bánh mì, thực phẩm... khiến nhiều người ấm lòng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số trường hợp người đi phát quà từ thiện nhưng thái độ trịch thượng, không tôn trọng người nhận, thậm chí tỏ rõ thái độ khó chịu... khiến cư dân mạng liên tục bức xúc. Mới đây, trên nền tảng TikTok tiếp tục xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ trao quà cho hai mẹ con nhưng lại có những lời trách mắng và yêu cầu người mẹ "dạy dỗ" lại con gái. 

Theo đó, khi cô bé trong clip chạy ra nhận quà, bé đã quên mang khẩu trang, một lúc sau thì người mẹ mới mang cho bé. Điều này khiến cho nhân vật phát quà từ thiện kia không hài lòng và tỏ thái độ gay gắt. Mặc dù có ý tốt nhắc nhở về ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và xã hội trong thời điểm dịch bệnh phức tạp nhưng cách nói chuyện của cô gái khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Cụ thể, người này liên tục cau có và chỉ trích người mẹ không nhắc nhở con mình mang khẩu trang đầy đủ. Không những thế, cô nàng còn không để cho cặp mẹ con kia lên tiếng nói hết câu mà cứ liên tục chỉ trích, thậm chí còn gắt gỏng: "Khi mà dịch bệnh, cô phải biết là căn bệnh này nó đâu có thuốc trị đâu. Sau này á, cho bé ra ngoài đường thì làm ơn cho bé đeo khẩu trang vô. Con không tiếc quà nhưng con không muốn mọi người bị bệnh".

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Hai mẹ con chỉ biết ngượng ngùng gật đầu khi cô gái trẻ chỉ trích - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, khi đưa quà cho bé gái, người này không nhận được lời cảm ơn từ bé nên đã tiếp tục nhắc nhở: "Khoan, khi nhận được quà con phải biết nói tiếng cảm ơn nghe. Cô phải dạy lại con bé cho nó mai mốt lớn lên". Ngay lập tức bé gái đã cảm ơn rất rõ ràng và ra hiệu muốn mẹ rời đi. 

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Bé gái cảm ơn rồi kéo tay mẹ muốn vào nhà - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên MXH, nhiều người tỏ thái độ không hài lòng với cách cư xử thiếu tế nhị của cô gái. Nhất là khi 2 mẹ con bất ngờ và ngượng nghịu, thậm chí mắt bé gái còn hơi ươn ướt khiến CĐM xót xa và lo lắng những lời nói gay gắt của cô gái kia sẽ khiến bé bị tổn thương ít nhiều. 

"Của cho không bằng cách cho" chính là lời khuyên của cư dân mạng dành cho những người đã và đang có hành động không được lịch sự khi đi phát quà từ thiện. Dẫu biết họ cũng xuất phát từ tấm lòng muốn hỗ trợ người khó khăn và kém may mắn nhưng giữa lúc dịch bệnh khốn khó, một câu nói, một hành động đôi khi sẽ làm tổn thương, đau lòng người được nhận quà thiện nguyện.

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