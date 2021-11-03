Sau màn 'phán sấm rền' về Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng khiến dân mạng 'đau tim' vì 'điều lạ mà mới'

Giữa ồn ào khi "réo" tên Tịnh Thất Bồng Lai, trong lần xuất hiện mới nhất, bà chủ Đại Nam lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì nhan sắc xinh đẹp lạ thường. Trong hình ảnh được dân mạng nhiệt tình chia sẻ, bà Hằng vẫn duy trì lối trang điểm cầu kỳ, tóc tai chỉn chu và kim cương "tổ chảng" lấp lánh. Tuy nhiên có một sự thay đổi nhẹ đã đem lại hiệu quả cực lớn là góc chụp.

Bình thường bà Phương Hằng thường đăng ảnh selfie chính diện hoặc từ góc mặt bên trái nhưng hôm nay nữ đại gia được chụp với góc mặt bên phải. Không khó để nhận thấy nhìn từ bên phải, gương mặt nữ đại gia có phần nhẹ nhàng và thanh thoát hẳn ra. Đây đích thị là góc mặt "chuẩn chỉ" của bà Phương Hằng lên hình vô cùng xuất sắc!

Trước đó, khi bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên trong các livestream của mình thì chủ đề về Tịnh Thất Bồng Lai luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, bà Hằng lại khiến dân mạng xôn xao khi cho hay muốn đích thân đến Long An một lần để được gặp ông Lê Tùng Vân.

"Có khi tôi đi tìm đến chỗ đó một lần xem sao, quý vị thấy tôi có nên đi không? Tôi muốn đi để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân xem đó là nhân vật như thế nào.

Có người nói cô đừng đi, có khi cô bị sai lầm, thật là thú vị. Trong cuộc sống đôi khi có nhiều chuyện khó hiểu quá nhỉ mọi người?", bà chủ kim cương nói.

Thời gian qua bà Hằng luôn khiến MXH dậy sóng với nhiều phát ngôn 'chấn động'

Ngay khi lời chia sẻ lên sóng, dân mạng đã mong mỏi cái kết "không phải dạng vừa" nếu cả hai vô tình chạm mặt và chắc chắn sẽ gây bão mạng trong thời gian tới.

Tịnh Thất Bồng Lai được vị đại gia 'réo' tên thời gian gần đây

Hiện tại, vụ lùm xùm này vẫn gây chú ý từ dân mạng và nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp