Sau màn 'phán sấm rền' về Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng khiến dân mạng 'đau tim' vì 'điều lạ mà mới'

Xã hội 03/11/2021 17:12

Nhìn nhan sắc trong lần xuất hiện mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng, dân mạng 'hú hét' vì điều này.

Giữa ồn ào khi "réo" tên Tịnh Thất Bồng Lai, trong lần xuất hiện mới nhất, bà chủ Đại Nam lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì nhan sắc xinh đẹp lạ thường. Trong hình ảnh được dân mạng nhiệt tình chia sẻ, bà Hằng vẫn duy trì lối trang điểm cầu kỳ, tóc tai chỉn chu và kim cương "tổ chảng" lấp lánh. Tuy nhiên có một sự thay đổi nhẹ đã đem lại hiệu quả cực lớn là góc chụp.

nguyen phuong hang

Sau màn 'phán sấm rền' về Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng khiến dân mạng 'đau tim' vì 'điều lạ mà mới' - Ảnh 2

Bà Hằng trông vô cùng xinh đẹp và trẻ trung

Bình thường bà Phương Hằng thường đăng ảnh selfie chính diện hoặc từ góc mặt bên trái nhưng hôm nay nữ đại gia được chụp với góc mặt bên phải. Không khó để nhận thấy nhìn từ bên phải, gương mặt nữ đại gia có phần nhẹ nhàng và thanh thoát hẳn ra. Đây đích thị là góc mặt "chuẩn chỉ" của bà Phương Hằng lên hình vô cùng xuất sắc!

Trước đó, khi bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên trong các livestream của mình thì chủ đề về Tịnh Thất Bồng Lai luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, bà Hằng lại khiến dân mạng xôn xao khi cho hay muốn đích thân đến Long An một lần để được gặp ông Lê Tùng Vân.

"Có khi tôi đi tìm đến chỗ đó một lần xem sao, quý vị thấy tôi có nên đi không? Tôi muốn đi để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân xem đó là nhân vật như thế nào. 

Có người nói cô đừng đi, có khi cô bị sai lầm, thật là thú vị. Trong cuộc sống đôi khi có nhiều chuyện khó hiểu quá nhỉ mọi người?", bà chủ kim cương nói.

nguyen phuong hang 2
Thời gian qua bà Hằng luôn khiến MXH dậy sóng với nhiều phát ngôn 'chấn động'

Ngay khi lời chia sẻ lên sóng, dân mạng đã mong mỏi cái kết "không phải dạng vừa" nếu cả hai vô tình chạm mặt và chắc chắn sẽ gây bão mạng trong thời gian tới.

nguyen phuong hang 3
Tịnh Thất Bồng Lai được vị đại gia 'réo' tên thời gian gần đây

Hiện tại, vụ lùm xùm này vẫn gây chú ý từ dân mạng và nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   nhan sắc Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng LIVE Nguyễn Phương Hằng mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số