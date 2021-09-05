Sáng 5/9, tại 57/63 tỉnh, thành đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 'đặc biệt' nhất trong lịch sử giáo dục

Theo thông tin của Tuổi trẻ, nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc, một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng ít chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 vẫn tổ chức lễ khai giảng như các năm trước. Trong khi đó, một số tỉnh không có nguy cơ cao vẫn chọn hình thức tổ chức lễ khai giảng trực tiếp nhưng hạn chế số lượng học sinh tham dự.

Đây có thể nói là một lễ khai giảng "chưa từng có", diễn ra trong tình hình các địa phương đang căng mình chống dịch COVID-19.

Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng trực tiếp nhưng cũng chỉ có học sinh các lớp đầu cấp tham dự để đảm bảo giãn cách. Học sinh các lớp khác theo dõi lễ khai giảng trên sóng truyền hình hoặc trên nền tảng trực tuyến.

Tại Bắc Giang từng là điểm nóng của dịch bệnh nhưng nay đã kiểm soát được, lễ khai giảng ở đây được tổ chức trực tiếp đối với các trường tiểu học, trung học nhưng rút gọn chỉ có phần lễ, không tổ chức các hoạt động khác và hạn chế số lượng. Mỗi trường không quá 100 học sinh và cũng hạn chế khách mời tham gia.

Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng tại Trường THCS Lê Văn Thiêm và được truyền hình trực tiếp để học sinh toàn tỉnh theo dõi - Ảnh: Tuổi trẻ

Quảng Trị, Quảng Bình, Cà Mau, Bạc Liêu sẽ không tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Một số tỉnh khác không tổ chức lễ khai giảng tập trung nhưng tổ chức đón năm học mới trong phạm vi lớp học.

Tại TP. HCM, HTV trực tiếp truyền hình lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Hồng Phong vào lúc 8h sáng trên kênh HTV9, HTV4 và kênh YouTube HTV Tin tức.

Phú Yên: Trường tổ chức khai giảng qua Facebook

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Sơn Kiên, Hòn Đất (Kiên Giang) khai giảng qua truyền hình - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của VTV, Yên Bái, Cao Bằng sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, vừa bảo đảm công tác phòng dịch, để học sinh có ngày vui trọn vẹn, khởi đầu thuận lợi cho năm học mới.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng, cho đến nay tỉnh Cao Bằng chưa có ca mắc COVID-19 nhưng nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài địa bàn vào vẫn thường trực, nên việc khai trường phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Lễ khai giảng của các nhà trường sẽ không tập trung, mà chia về mỗi lớp học, do giáo viên chủ nhiệm quản lý.

Tại Thái Nguyên, 4 địa phương khai giảng trực tuyến, 5 địa phương tổ chức trực tiếp.

Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh) và được truyền hình trực tiếp qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh.

Ghi nhận tại Điện Biên và Lai Châu, tính đến chiều 4/9, cơ bản giáo viên và học sinh nhà xa trường phải ở nội trú đều đã có mặt, sẵn sàng dự lễ khai giảng. Số còn lại phải di chuyển đều ở các khu vực thuận lợi và gần trường học. Các địa phương đã sẵn sàng cho lễ khai giảng thực sự đặc biệt này.

100% học sinh, khách mời tham dự Lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Kinh tế và đô thị

Theo thông tin của Vietnamnet, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới đặc biệt cho hơn 2,1 triệu học sinh bắt đầu tại duy nhất Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Lễ khai giảng cũng được kết nối tới 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình để giáo viên, và học sinh theo dõi.

Tại lễ khai giảng có sự tham gia của ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở, phòng giáo dục, giáo viên, đại diện học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên; các học sinh, cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Các đại biểu đến dự là người không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4/9 và được bố trí chỗ ngồi bảo đảm giãn cách.

Khu vực Trường THCS Trưng Vương trước đó đã được phun khử khuẩn và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch. Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9, các nhà trường sẽ tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến.