Cập nhật lịch tựu trường mới nhất của 44 tỉnh, thành, TP.HCM dự kiến khai giảng vào giữa tháng 9

Xã hội 17/08/2021 12:32

Đến ngày 17/8, trên cả nước đã có 44 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường. Hầu hết các tỉnh cho học sinh tựu trường ngày 1/9, riêng lớp 1 từ ngày 23/8.

Theo VTC News, ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9, riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8, tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. 

Cập nhật lịch tựu trường mới nhất của 44 tỉnh, thành, TP.HCM dự kiến khai giảng vào giữa tháng 9 - Ảnh 1
Cập nhật lịch tựu trường mới nhất của 44 tỉnh, thành, TP.HCM dự kiến khai giảng vào giữa tháng 9 - Ảnh 2
Cập nhật lịch tựu trường mới nhất của 44 tỉnh, thành, TP.HCM dự kiến khai giảng vào giữa tháng 9 - Ảnh 3
Lịch tựu trường của 44 tỉnh, thành - Ảnh: VTC News

 Hiện nhiều địa phương đã công bố lịch tựu trường năm học 2021 – 2022. Sơn La đang là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất, từ ngày 16/8 (riêng với mầm non từ 1/9), Long An cho học sinh tựu trường muộn nhất - ngày 17/9. Hầu hết các tỉnh, thành cho học sinh tựu trường từ 1/9 (lớp 1 từ 23/8) theo khung năm học của Bộ GD-ĐT.

Tại TP.HCM, nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đề xuất UBND phương án khai giảng vào giữa tháng 9. “Hiện, rất nhiều trường học của TP đang được trưng dụng để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19; một số nơi biến thành bệnh viện dã chiến, khu điều trị cho các bệnh nhân. Do đó, việc chuẩn bị cho năm học mới rất khó khăn”, Vietnamnet dẫn lời ông Hiếu. 

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Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ có gói hỗ trợ tiền thuê trọ và lương thực, thực phẩm cũng như tiêm vaccine cho người lao động ở lại thành phố gặp khó khăn.

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