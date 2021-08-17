NÓNG: TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực cho người dân trong 1 tháng tới

Xã hội 17/08/2021 12:10

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ có gói hỗ trợ tiền thuê trọ và lương thực, thực phẩm cũng như tiêm vaccine cho người lao động ở lại thành phố gặp khó khăn.

Thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, tối 16/8, TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai, quán triệt kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách, vì vậy đời sống người dân tiếp tục gặp khó khăn. Để không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ danh sách người dân đang gặp khó khăn, không bỏ sót trường hợp nào để Thành phố đưa ra phương án hỗ trợ. Theo đó, Thành phố sẽ có gói hỗ trợ an sinh từ tiền nhà trọ, ăn uống, lương thực, thực phẩm và tiêm vaccine cho người dân để người dân yên tâm hơn khi ở lại thành phố.

NÓNG: TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực cho người dân trong 1 tháng tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Quan trọng, báo cáo về tình hình chăm lo cho người dân trong mùa dịch bệnh, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, địa phương có khoảng 150.000 công nhân đang gặp khó khăn trong duy trì tiền thuê trọ. Chính vì vậy, TP.Thủ Đức đã phát động chương trình miễn giảm tiền thu nhà trọ, "Nhà trọ 0 đồng" và đã miễn giảm được khoảng 43 tỷ đồng tiền thuê phòng trọ. “Từ nay đến 15/9, thành phố sẽ tiếp tục chăm lo cho người dân trên toàn địa bàn và đảm bảo điều kiện sinh sống tối thiểu nhất cho công nhân giảm thu nhập do dịch bệnh, không để trường hợp nào phải thiếu ăn”, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Tùng.

Tương tự, các ban ngành, đoàn thể của quận Bình Tân đang đảm bảo cung cấp lương thực cho người khó khăn, đặc biệt ở các khu nhà trọ trên địa bàn. Đối với người lao động đang ở nhà trọ, chính quyền quận Bình Tân đã lập tổ vận động chủ nhà trọ để giảm giá cho người sinh sống với các tỷ lệ giảm là 50%, 70% và 100% tùy vào điều kiện của chủ nhà trọ.

Theo đó, nhiều chủ nhà trọ cũng đồng lòng ủng hộ giảm tiền nhà trọ cho người lao động. Một số chủ nhà trọ còn cùng chính quyền chung tay chăm lo cho người lao động khó khăn trong mùa dịch bằng những phần quà thiết yếu như: gạo, rau, củ quả, khẩu trang phòng dịch…

Về tình hình dịch bệnh, TP.Hồ Chí Minh ghi nhận số ca bệnh đang đi ngang, tỷ lệ bệnh nặng và số F0 vẫn tăng trong cộng đồng. Do đó, người đứng đầu chính quyền TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện không được chủ quan, lơ là trong công tác chống dịch.

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