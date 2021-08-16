Tự xưng 'là tiến sĩ', người đàn ông ngông cuồng chửi bới cán bộ trực chốt ở Hà Nội, lớn tiếng thách thức 'bắt đi, cứ chờ đấy'

Xã hội 16/08/2021 12:17

Người đàn ông mặc sơ mi trắng có biểu hiện say rượu, liên tục có những hành động và lời nói khó chấp nhận khi được cán bộ ở đây yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch khi được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ trong đêm.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online thì sự việc diễn ra vào tối 15/8, tại chốt kiểm dịch số 12, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm trên, một người đàn ông có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, mặc áo trắng, ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ đi qua chốt kiểm soát dịch thì bị lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tự xưng 'là tiến sĩ', người đàn ông ngông cuồng chửi bới cán bộ trực chốt ở Hà Nội, lớn tiếng thách thức 'bắt đi, cứ chờ đấy' - Ảnh 1
 Người đàn ông mặc sơ mi trắng gây rối và xúc phạm lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Cắt từ clip

 Tại đây, người đàn ông không đeo khẩu trang và nói với lực lượng chức năng: "Không xưng tên với tôi thì đừng hỏi tôi là ai. Các anh đã xưng tên với tôi chưa?". Khi lực lượng chức năng ở chốt yêu cầu người đàn ông giữ bình tĩnh, đồng thời nhẹ nhàng giải thích thì người đàn ông hét lớn: "Tôi ở VTV đây", "Tôi là tiến sĩ đây".

"Bây giờ cần giấy tờ gì, nói" - người đàn ông nói với lực lượng chức năng, lúc này dù liên tục được nhắc nhở đeo khẩu trang lên nhưng người này vẫn không thực hiện theo.

Tự xưng 'là tiến sĩ', người đàn ông ngông cuồng chửi bới cán bộ trực chốt ở Hà Nội, lớn tiếng thách thức 'bắt đi, cứ chờ đấy' - Ảnh 2
Người đàn ông vứt giấy tờ xuống đất - Ảnh: Cắt từ clip

 "Đây, cầm giấy tờ đi này" - người này vừa nói vừa đưa xấp giấy tờ ra, sau đó tự thả xuống đất rồi buông lời chửi bới tục tĩu.

Sau đó, người này được mời vào bên trong chốt để làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kỹ xấp giấy tờ của người đàn ông. Trong lúc chờ đợi, người đàn ông tiếp tục gây sự với một nhân viên tại chốt và xưng hô mày tao.

Người này liên tục giục đồng chí công an: "Kiểm tra xong chưa? Cần gì nữa không?", khi được đáp lại: "Tôi chưa kiểm tra xong" thì người đàn ông gằn giọng: "Đừng để tao ngồi đến 12, 13h nhé".

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ, đồng chí công an kết luận rằng những gì được cung cấp không chứng minh được người đàn ông là cư dân của khu vực này để có thể qua chốt. Lúc này, người đàn ông nói: "Lên nhà, không bao giờ tôi phải ra ngoài, tôi có sổ hồng ở đây cơ mà". Nói xong, người này lên xe máy phóng thẳng qua chốt. Tuy nhiên lực lượng công an đã đuổi theo và đưa ông này về trụ sở để làm việc.

Tự xưng 'là tiến sĩ', người đàn ông ngông cuồng chửi bới cán bộ trực chốt ở Hà Nội, lớn tiếng thách thức 'bắt đi, cứ chờ đấy' - Ảnh 3
Người này làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

 Sáng 16/8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông vi phạm trên theo quy định. "Người này có biểu hiện say rượu, chống đối lực lượng tại chốt kiểm soát COVID-19. Chúng tôi đang cho cán bộ xuống làm việc và kiên quyết sẽ xử lý nghiêm", vị lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm nói.

Hiện tại, đoạn clip người đàn ông gây rối, xúc phạm lực lượng chức năng vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận lên án.

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