Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trong công điện, Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở GDĐT sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học; tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Trong trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.

Đối với địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép. Bộ GDĐT có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh - Ảnh minh họa: Internet Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục để chủ động, linh hoạt thực hiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương; huy động các nguồn lực tăng cường cho các nhà trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương, nhà trường để việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình đối với đối tượng học sinh lớp 1 và lớp 2, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; có biện pháp thiết thực hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn thiếu phương tiện học tập. Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm học phí đối với các đối tượng học sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc khu vực có ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp sách giáo khoa kịp thời đến các đối tượng học sinh tại địa phương, tiếp nhận học sinh đang về cư trú tại địa phương để phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19, học sinh là con của cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học mới.

Khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non đến THPT ở TP.HCM sẽ được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh từ mầm non đến THPT. UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chờ văn bản chính thức để triển khai.

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