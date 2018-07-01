Một tháng trước, con gái lớn mới 7 tuổi của chị Lê Thị Ánh Nhựt (34 tuổi, ngụ xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị lên thủy đậu. Được uống thuốc kịp thời, chỉ 4 ngày sau đó, cháu bé đã khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, cậu con trai 4 tuổi của chị lại bị lây nhiễm căn bệnh trên. Dù đang mang thai ở tuần 34 nhưng vì lo cho con cái, chị Nhựt không kiêng cữ mà túc trực, chăm sóc con suốt ngày đêm.

Khi hai con khỏi hẳn bệnh cũng là lúc chị Nhựt bị lây nhiễm. Vì đang mang thai, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa con trong bụng nên chị không thăm khám, uống thuốc mà ở nhà tự kiêng cữ. Đến ngày thứ 4, căn bệnh biến chứng dẫn đến chân tay của chị tê cứng, không cử động được, đi tiểu khó khăn, người nhà đưa đến bệnh viện thì bác sỹ lắc đầu cho biết căn bệnh đã nguy kịch. Tủy từ xương ngực trở xuống của chị Nhựt đã bị vi rút thủy đậu phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Bé gái sinh non, sức khỏe yếu, không được bú sữa mẹ - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau ca phẫu thuật, chị Nhựt rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau một tuần tích cực điều trị, chị Nhựt đã tỉnh dậy. Dù nhận thức được nhưng chị không thể nói, cơ thể bị liệt hoàn toàn.

"Bác sỹ cho biết để cứu sống vợ tôi thì ít nhất vợ phải được lọc máu từ 7 đến 10 lần, chi phí cho mỗi lần là 18 triệu đồng. 22 ngày trôi qua, vợ tôi đã trải qua 5 lần lọc máu, cứ tưởng có hi vọng, nào ngờ, bác sỹ cho biết cơ thể cô ấy giờ không còn khả năng hấp thụ thuốc. Giờ tôi biết làm sao để cứu vợ đây", anh Nguyễn Tấn Vinh (35 tuổi, chồng chị Nhựt) đau đớn trải lòng.

Hiện chị Nhựt đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng 307, khoa hồi sức, khu F, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Nỗi lòng người chồng bất hạnh

Gần một tháng qua anh Vinh vừa chạy tới chạy lui từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để ngóng trông tình hình sức khỏe của vợ con, vừa lo cho hai đứa con thơ ở nhà. Dù suy sụp nhưng anh vẫn cố gắng để đứng dậy làm chỗ dựa cho vợ con. Hiện con gái sơ sinh của anh đang được người em vợ chăm sóc. Anh Vinh thì túc trực, chăm sóc vợ.

Hai bên nội ngoại vốn neo người, bố vợ lại bị tai biến, nằm một chỗ suốt nhiều năm nay. Dù thương con thương cháu nhưng cha mẹ chị Nhựt chỉ biết ở nhà ngóng trông tin tức con, trông chờ vào sự giúp đỡ của anh em, họ hàng.

Cơ thể chị Nhựt không còn hấp thụ thuốc, sự sống đang bị đe dọa - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vợ chồng chị Nhựt cưới nhau gần 8 năm. Họ cùng làm công nhân trong một công ty gạch gần nhà với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Từ ngày vợ gặp nạn, anh Vinh nghỉ hẳn việc để chăm sóc vợ con. Hai đứa con ở nhà (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi) gửi anh em bên nội nhờ chăm sóc.

"Bác sỹ nói tình hình sức khỏe của vợ không tiến triển. Nếu chẳng may vợ có mệnh hệ gì thì cha con tôi biết sống như thế nào đây. Đàn con tôi còn quá nhỏ dại. Cầu mong vợ sớm hồi phục để trở về với chồng, con. Cha con tôi không thể sống thiếu cô ấy được", đứng bên ngoài nhìn vợ qua khe cửa, anh Vinh khóc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con chị Nhựt xin vui lòng gửi về địa chỉ, anh Nguyễn Tấn Vinh, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 01663957750. Hoặc STK của anh Lê Xuân Ánh (em trai chị Nhựt): 0041000139542, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng, ĐT: 01225536487.