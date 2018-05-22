Sau khi tông vào chiếc xe máy của ông Quý, chiếc xe tải mất lái, tông thẳng vào một chiếc xe máy khác do anh Khoa điều khiển. Vụ tai nạn liên hoàn khiến một thai phụ tử vong, hai người khác nguy kịch.

Sáng ngày 22/5, ông Nguyễn Hồng Hải (chủ tịch xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay. Chiếc xe tải mang 36C- 03671 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy theo hướng Nam Đàn- Thanh Chương, khi đi đến địa phận xóm Nam Phùng (xã Vân Diên) thì bất ngờ tông vào chiếc xe máy của ông Lê Xuân Quý (ngụ xã Vân Diên) chạy hướng ngược chiều.

Sau cú va chạm, chiếc xe tải mất lái rồi tiếp tục tông vào một chiếc xe máy khác mang BKS: 37V3- 0227 do anh Nguyễn Khắc Khoa (28 tuổi, ngụ xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Phía sau chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Nguyệt (25 tuổi) đang chạy hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị Nguyệt tử vong tại chỗ. Ông Quý và anh Khoa bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị Nguyệt đang mang thai sắp sinh. Chị vừa được chồng chở đi bệnh viện thăm khám theo định kỳ, đang trên đường về thì gặp nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng CSGT công an huyện Nam Đàn đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.

Clip: Container tông xe máy, bé gái 14 tuổi tử vong tại chỗ, mẹ và em gái nguy kịch Chị Hương đang chở hai con lưu thông trên đường thì không may bị chiếc container tông phải. Cú tông mạnh khiến cô con gái 14 tuổi bị cán tử vong tại chỗ. Chị Hương và đứa con nhỏ bị thương nặng.

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