Chị Hương đang chở hai con lưu thông trên đường thì không may bị chiếc container tông phải. Cú tông mạnh khiến cô con gái 14 tuổi bị cán tử vong tại chỗ. Chị Hương và đứa con nhỏ bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 10 tối 21/5, tại quốc lộ 7, đoạn qua xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái chết thảm - Ảnh cắt từ clip

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hương (ngụ xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS: 37L2- 7037, phía sau chở theo hai con nhỏ đang lưu thông trên đường theo hướng Yên Thành - Diễn Châu.

Khi đến khu vực cầu Khe Cát (thuộc xã Bảo Thành) thì bất ngờ bị chiếc xe container mang BKS: 37R-01717 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy cùng chiều tông phải.

Vụ tai nạn khiến xe máy của chị Hương ngã ra đường. Em Phạm Thị Lê N. (14 tuổi, con gái chị Hương) bị xe container cán tử vong tại chỗ. Chị Hương cùng con gái nhỏ bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, chiếc container đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng CSGT công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lí vụ việc.

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