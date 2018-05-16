Nghệ An: Xe khách và xe tải tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ, hàng chục hành khách hoảng loạn

Tin nóng 16/05/2018 18:14

Xe tải và xe khách đang lưu thông cùng chiều thì bất ngờ chiếc xe tải rẽ trái khiến hai xe tông nhau, kéo lê rồi đâm thẳng vào cột điện. Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, hàng chục hành khách hoảng loạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ chiều nay (ngày 16/5). Tại thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS: 37B- 01602 lưu thông trên đường quốc lộ 1A, hướng Hà Nội –Vinh. Trên xe có khoảng 40 hành khách. Khi đi qua địa phận xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ tông  với chiếc xe tải mang BKS: 37C-28403 chở đất lưu thông cùng chiều.

Nghệ An: Xe khách và xe tải tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ, hàng chục hành khách hoảng loạn - Ảnh 1

Nghệ An: Xe khách và xe tải tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ, hàng chục hành khách hoảng loạn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Cát

Cú tông mạnh khiến 2 xe móc vào nhau rồi kéo lê, cùng đâm vào cột điện cao thế bên đường, sau đó lọt xuống cống nước bên cạnh.

Vụ tai nạn đã khiến tài xế trên xe khách bị gãy chân, gãy tay. Phụ xe khách bị thương phần mềm. 40 hành khách trên xe hoảng loạn, la hét nhưng may mắn không ai bị thương.

Hai nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

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