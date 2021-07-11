Sản phụ mới sinh ôm con đi bộ về nhà vì taxi không được qua chốt, CSGT giúp đưa về tận nhà

Xót xa cho sản phụ vừa mới sinh con đã phải đi bộ 20 cây số về nhà giữa trời nắng, một CSGT đã đưa mẹ con và người nhà của sản phụ về tận nơi bằng xe đặc chủng.

Trong thời gian cả nước đang oằn mình chống dịch Covid-19, ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng khó giãi bày thì ngoài xã hội vẫn có những hành động cao đẹp tiếp thêm hy vọng cho mọi người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mới đây, trên mạng xã hội, một hành động đáng ngưỡng mộ giữa mùa dịch của nam CSGT đã được chia sẻ rộng rãi. Cụ thể, viên cảnh sát này đã đưa một sản phụ và người nhà của cô về tận nhà bằng xe đặc chủng do sản phụ này gặp trục trặc về xe cộ.

Viên cảnh sát tốt bụng đã đưa mẹ con sản phụ về tận nhà - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và Bạn đọc, sản phụ này tên là Văn Hồng Cẩm, 28 tuổi, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa mới sinh con tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM. Chị Cẩm xuất viện với giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện về nhà. Chỉ Cẩm cho biết, thật ra có thuê một xa taxi để đưa về tận nhà nhưng do tài xế này vẫn chưa xét nghiệm nên xe không thể qua được chốt kiểm dịch. Vì lâm vào tình thế này, chị Cẩm đành ôm con nhỏ cùng người thân đi bộ về nhà. Nam cảnh sát đã nhanh chóng dùng xe ô tô đặc chủng đưa sản phụ về tận nhà sau khi biết cô phải đi bộ 20km nữa mới tới nơi - Ảnh: Internet Xót xa cho tình cảnh của sản phụ vừa mới sinh con đã phải đi bộ hàng chục cây số về nhà, một viên CSGT đã trưng dụng xe đặc chủng để chở gia đình chị về tận nơi. Vị cảnh sát đó chính là Đại úy Dương Minh Trị.

"Rất mừng khi được lực lượng chức năng hỗ trợ nhiệt tình, không thì phải đi bộ 20km. Con trai tôi vừa mới sinh chưa đặt tên. Vị CSGT chở tôi về nhà tên là Trị. Nếu được thì khi về bàn với chồng, chúng tôi sẽ đặt tên con trùng với tên anh, để sau này con lớn có kỷ niệm ý nghĩa" - chị Cẩm xúc động chia sẻ. Nam cảnh sát mở đường cho sản phụ - Ảnh: Cắt từ clip Nếu theo dõi tin tức thường xuyên sẽ dễ dàng nhận ra việc cán cán bộ công an làm việc tốt trong mùa dịch là khá nhiều. Trước đó, MXH cũng từng xôn xao về một đoạn clip nam CSGT dùng mô tô đặc chủng “mở đường” cho ô tô chở bà bầu bị vỡ ối đến bệnh viện.

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