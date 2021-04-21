Đồng Nai: Xe ben chở cát quá trọng tải, CSGT phạt chủ xe 57 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng

Xã hội 21/04/2021 13:55

Phát hiện 2 xe ben chở cát cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng cho phép từ 50-100%, phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Đồng Nai đã tiến hành xử phạt chủ xe và lái xe 2 xe ben nói trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 19-4, cán bộ Trạm CSGT Suối Tre - thuộc PC08 Đồng Nai tuần tra trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc) thì phát hiện 2 xe ben BKS Đồng Nai chở cát có dấu hiệu chở quá tải.

xe ben
Chiếc xe ben bị xử phạt cắt bỏ phần thùng xe cơi nới trả lại đúng kích thước ban đầu của xe - Ảnh: Người Lao Động

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe trên đã cơi nới thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 50 - 100%. Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Đồng Nai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính lái xe và chủ 2 xe chở cát quá tải trọng cho phép từ 50-100% với tổng số tiền 57 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, phù hiệu và kiểm định xe trong thời hạn 2 tháng trong ngày 21/4.

Cũng thông tin từ báo Người Lao Động, từ đầu năm đến nay, PC08 Đồng Nai đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp xe chở quá tải. Trong thời gian tới, PC08 sẽ phối hợp với công an các địa phương cùng các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải trọng.

Chở nhau đi ăn trưa, 2 nam công nhân bị xe ben đâm tử vong thương tâm

Chở nhau đi ăn trưa, 2 nam công nhân bị xe ben đâm tử vong thương tâm

Trên đường đi ăn trưa, 2 nam công nhân gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong tại chỗ. Theo đồng nghiệp làm chung, các nạn nhân mới đi làm được 2 ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   xe chở quá tải xe ben phạt xe chở quá tải trọng

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 22 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 28 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1