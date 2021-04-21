Đồng Nai: Xe ben chở cát quá trọng tải, CSGT phạt chủ xe 57 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng

Phát hiện 2 xe ben chở cát cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng cho phép từ 50-100%, phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Đồng Nai đã tiến hành xử phạt chủ xe và lái xe 2 xe ben nói trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 19-4, cán bộ Trạm CSGT Suối Tre - thuộc PC08 Đồng Nai tuần tra trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc) thì phát hiện 2 xe ben BKS Đồng Nai chở cát có dấu hiệu chở quá tải.

Chiếc xe ben bị xử phạt cắt bỏ phần thùng xe cơi nới trả lại đúng kích thước ban đầu của xe - Ảnh: Người Lao Động

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe trên đã cơi nới thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 50 - 100%. Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Đồng Nai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính lái xe và chủ 2 xe chở cát quá tải trọng cho phép từ 50-100% với tổng số tiền 57 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, phù hiệu và kiểm định xe trong thời hạn 2 tháng trong ngày 21/4.

Cũng thông tin từ báo Người Lao Động, từ đầu năm đến nay, PC08 Đồng Nai đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp xe chở quá tải. Trong thời gian tới, PC08 sẽ phối hợp với công an các địa phương cùng các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải trọng.

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