Trong lúc uống rượu say, gã đàn ông đã vung dao chém mẹ đẻ tử vong và chém con gái 10 tuổi trọng thương.

Tối 20/3, tại thôn Trại Nhạ (xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) xảy ra vụ việc con trai chém mẹ tử vong, chém con gái 10 tuổi trọng thương khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, Lý Văn Vương (SN 1979) sau khi đi nhậu về đã xảy ra tranh cãi với các thành viên trong gia đình. Lời qua tiếng lại, Vương đã dùng dao chém mẹ mình là bà Lâm Thị M. (SN 1952) tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Vương còn dùng dao chém vào con gái là cháu Lý Cẩm V. (SN 2009) khiến cháu bị trọng thương. Gây án xong, Vương vứt lại hung khí, bỏ trốn khỏi hiện trường để mặc mẹ và con gái.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà M. và cháu V. nằm bất động trên vũng máu. Cháu V. lâp tức được đưa đi cấp cứu. Sự việc cũng được báo cho chính quyền địa phương.

Trong cơn say, gã đàn ông chém mẹ già tử vong, chém con gái 10 tuổi trọng thương - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo từ người dân, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo công an huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ, truy bắt hung thủ về quy án. Ngoài ra, các cơ quan đoàn thể cũng có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Không lâu sau, Lý Văn Vương đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, đưa về trụ sở lấy lời khai. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bà M. về cho gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương. Còn cháu V. hiện đang được các y bác sĩ tích cực điều trị, cứu chữa.

Hiện vụ án mang đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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