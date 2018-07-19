Được gia đình vận động, đối tượng sát hại mẹ vợ cùng vợ ở Đồng Nai đã ra công an đầu thú.

Chiều 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn. Hiện Sênh đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người. Chẳng ai ngờ nam thanh niên với dáng vẻ hiền lành lại ra tay sát hại gia đình vợ dã man đến vậy - Ảnh: Công Lý Theo điều tra ban đầu, Sênh và chị Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi) là vợ chồng, mới kết hôn được 3 tháng nay. Do chị Hoa chưa đủ tuổi nên cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Ngày 13/7, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Thoa bỏ về nhà mẹ ruột là bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Khoảng 20 giờ ngày 16/7, Sênh sang nhà mẹ vợ để nói chuyện với chị Hoa. Tại đây, Sênh bắt gia đình vợ phải trả lại toàn bộ sính lễ, tiền và vàng cưới nên hai bên xảy ra to tiếng.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Thời Đại Bực tức, Sênh dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ vợ. Bà Bia ôm vết thương bỏ chạy ra phía trước sân thì gục xuống. Riêng chị Thoa bị Sênh chém nhiều nhát vào tay và đầu. Gây án xong, Sênh bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc này, ông Bùi Văn Mãi (61 tuổi, chồng bà Bia) cùng người dân địa phương phát hiện vụ việc và đưa cả hai đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bà Bia đã tử vong, còn chị Thoa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP. Biên Hòa. Sênh và người vợ xấu số - Ảnh: VOV Qua khám nghiệm, nạn nhân Đinh Thị Bia bị 6 vết chém trên đầu và 2 vết chém ở tay dẫn đến tử vong vì mất máu cấp. Chị Thoa bị chém đứt tay, chấn thương sọ não, tình hình vô cùng nguy kịch. Tại cơ quan điều tra, Sênh khai nhận do không muốn sống cùng chị Thoa nên đòi lại vàng cưới nhưng gia đình vợ không chịu nên y đã ra tay. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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