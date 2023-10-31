Qua trích xuất camera, nạn nhân đi lên tầng 34 của toà nhà rồi rơi xuống.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 31/10, đại diện UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 7 thiệt mạng do rơi từ tầng cao chung cư Eco Green (đường Nguyễn Xiển).

Cụ thể, sáng sớm cùng ngày, nạn nhân cùng bố rời khỏi nhà để tới trường. Một lát sau không thấy con gái, người bố đi tìm thì thấy tiếng hô hoán, phát hiện thi thể con gái nằm ở mái tầng 7, chỗ thông giữa 2 toà nhà CT1 và CT3.

Theo chính quyền xã Tân Triều, qua trích xuất camera, nạn nhân đi lên tầng 34 của toà nhà rồi rơi xuống.

Người bố đi tìm thì thấy tiếng hô hoán, phát hiện thi thể con ở mái tầng 7 - Ảnh: VTC News

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Tân Triều phối hợp với lực lượng Công an huyện Thanh Trì có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ VTV, trưa 10/10, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đơn đang làm rõ vụ phát hiện một thi thể nữ rơi từ tầng 19 ở một chung cư trên đường Nguyễn Xiển.

Hiện trường vụ việc tại TP.HCM - Ảnh: VTV

Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 5 giờ cùng ngày, cư dân ở tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Họ chạy đến thì thấy một cô gái đã tử vong nên báo lực lượng chức năng.

Danh tính cô gái trên được xác định tên chị H.N.B (20 tuổi), hiện đang thuê căn hộ trên tầng 19 của chung cư.

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