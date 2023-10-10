Danh tính cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TP.HCM

Đời sống 10/10/2023 13:34

Một cô gái được phát hiện đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một chung cư trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM xuống đất.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một cô gái thuê căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức bất ngờ rơi từ trên tầng cao xuống rồi tử vong tại chỗ. Cụ thể, hơn 5h sáng cùng ngày, một người bất ngờ rơi từ trên cao của khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức xuống đất.

Lúc này một nữ lao công đang làm việc gần đó đã phát hiện nên chạy lại kiểm tra thì thấy là một cô gái, đã tử vong nên trình báo.

Danh tính cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, công an sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng, tổ chức khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân tên H.N.B (20 tuổi, quê Lạng Sơn) và thuê căn hộ trên tầng 19 của chung cư sống cùng bạn. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

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