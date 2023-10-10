Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải làm 1 người chết, 12 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 9/10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra vào chiều 8/10, trên đường tránh thị xã Buôn Hồ làm 1 người chết, 12 người bị thương. Qua trích xuất từ camera hành trình của một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, qua đó cho thấy xe tải đã chạy lấn làn của xe khách, dẫn tới tai nạn. Làm việc với Công an, tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc, phù hợp với toàn bộ hiện trường sự việc.

Đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với tài xế xe tải, xe khách để làm rõ. Kết quả, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Riêng tài xế xe khách, phía cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả chính xác. Chiếc xe khách dập nát phần đầu và hông xe sau cú va chạm - Ảnh: Báo Công an nhân dân Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, lúc xảy ra tai nạn, tài xế xe tải hoảng sợ nên chạy vào rẫy cà phê để trốn. Sau đó, cơ quan điều tra tìm thấy và đưa về trụ sở làm việc.

Liên quan đến số nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tối 8/10, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ban ATGT thị xã Buôn Hồ, Công an thị xã Buôn Hồ đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nhẹ 1 triệu đồng, bị thương nặng 2 triệu đồng. Riêng nạn nhân tử vong, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ, Ban ATGT Buôn Hồ đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, trong tổng số 11 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì có 3 nạn nhân bị thương nhẹ, tự đi lại chăm sóc sức khỏe được và 8 bệnh nhân bị thương cần sự chăm sóc của y, bác sĩ. Ngoài ra, bệnh nhân L.T.Q bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, ngực, gãy nhiều xương sườn đã được chuyển tiếp qua Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 13h40 chiều 8/10, tại Km 13+800 trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương vong. Vào thời gian này, ô tải mang BKS 20H-076.26 do tài xế Phạm Văn Huân (trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk. Khi đi đến địa điểm trên, đã bất ngờ tông vào xe khách loại 16 chỗ mang BKS 47F-002.03 do tài xế Phạm Phú Quý (trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến chiếc xe khách dập nát phần đầu và phần hông bên phải, sau đó lao sang phần đường bên trái mới dừng lại. Còn chiếc xe tải lao sang phần đường bên phải, tông vào dãy taluy bên vệ đường.

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