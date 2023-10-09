UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam đã có báo cáo liên quan đến vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 9/10, UBND xã Cà Ná cho biết, người dân vừa phát hiện tại nhà ông Lâm Xuân Hòa (SN 1988, ở thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná) xảy ra vụ cháy làm nhiều thương vong.

UBND xã Cà Ná cho biết, vào lúc 22h30 tối 8/10, ông Lâm Xuân Hòa dùng xăng tự đốt phòng ngủ của mình. Tại thời điểm này, trong nhà ông Hòa có 6 người, gồm vợ chồng ông Hòa, mẹ vợ, cháu vợ và hai người con ông Hòa, trong đó có cháu Q. (1 tháng tuổi).

Một nạn nhân bị bỏng do xăng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận điều trị - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo của người dân, UBND xã Cà Ná đã chỉ đạo công an xã, tổ xung kích xã phối hợp với người dân dùng xà beng phá cổng nhà để cho những người trong nhà thoát ra ngoài. Đến khoảng 23h30 tối cùng ngày, đám cháy tại nhà ông Hòa được dập tắt.

Vụ cháy đã làm cháu Q. bị chết cháy tại chỗ. Thấy con mình bị chết, ông Hòa tự đâm mình và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Những người còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Nguyên nhân xác định ban đầu do mâu thuẫn vợ chồng nên Hòa dùng xăng tự đốt phòng ngủ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

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