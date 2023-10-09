Bất ngờ về kết quả xét nghiệm của hàng loạt trẻ ngộ độc sau khi ăn bánh su kem

Đời sống 09/10/2023 13:09

Các bệnh viện điều trị cho hàng loạt trường hợp trong vụ tử vong, ngộ độc sau khi ăn bánh phát tại tiệc Trung thu ở chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức, TPHCM) đêm 29/9 đã có kết quả xét nghiệm mẫu phân của bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 9/10, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), sau nhiều ngày điều trị cho 3 bé M.A. (12 tuổi), T.N. (8 tuổi), A.H. (5 tuổi), nhập viện vào các ngày 1-2/10 với cùng chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột nghi ngộ độc thức ăn, đến nay đã có 2 trường hợp được xuất viện. Đáng chú ý, kết quả soi cấy phân của các bệnh nhân đều không phát hiện vi khuẩn nào (kể cả vi khuẩn Salmonella).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đến sáng 9/10 còn điều trị cho 10 trường hợp liên quan vụ việc đã nhập viện trong tuần trước. Đến nay, các bệnh nhân đều có tình trạng lâm sàng ổn định, soi cấy phân không tìm thấy vi trùng.

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Một bé điều trị theo dõi tại BV Nhi đồng 2 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tương tự, bé gái 1 tuổi có ăn bánh su kem trong bữa tiệc Trung thu nói trên, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vì sốt co giật đã được xuất viện cuối tuần qua trong tình trạng khỏe mạnh.

Về kết quả soi cấy phân, bệnh nhi có nhiễm trùng bạch cầu, hồng cầu âm tính, có trứng giun sán. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, không phát hiện vi khuẩn.

Như vậy, ngoại trừ 2 trường hợp quốc tịch Nga đến điều trị tại phòng khám tư nhân nằm trên phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) có kết quả xét nghiệm PCR phân dương tính với Salmonella, hầu hết các bệnh nhân trong vụ ngộ độc hàng loạt sau tiệc Trung thu đều không tìm ra vi khuẩn trên.

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Công ty Cổ phần Bánh Givral đã tạm dừng sản xuất mặt hàng bánh su kem ở TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến sự việc này, bà Võ Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh Givral cho biết đã tạm ngưng sản xuất bánh su kem để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

“Chúng tôi đã làm việc gần như không ngừng nghỉ với các cơ quan chức năng trong 6 ngày qua. Công ty đã cung cấp các hồ sơ pháp lý, mẫu lưu bánh su kem trong hạn sử dụng và quá hạn sử dụng, kể cả nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác kiểm tra” – bà Liên chia sẻ.

Với tinh thần cầu thị, Givral cũng nhanh chóng rà soát, kiểm tra hệ thống và đưa ra kế hoạch nâng cấp, cải tiến cần thiết để đảm bảo loại trừ các nguy cơ tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Ngoài ra, Givral cũng đã đến bệnh viện, nhà riêng thăm hỏi, động viên và đề xuất hỗ trợ các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang điều trị. Givral cũng hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân của vụ việc để đưa ra kết luận chính thức sớm nhất.

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