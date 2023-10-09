Động thái gây chú ý của người mẫu Ngọc Trinh sau khi công an mời lên làm việc

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi), để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như dang, thả hai tay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi), nữ người mẫu nổi tiếng, để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như dang, thả hai tay.

Tuy nhiên, nữ người mẫu này vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc. Lực lượng chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ hành vi của người này.

Hình ảnh Ngọc Trinh thả hai tay đứng trên mô tô phân khối lớn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Đáng nói, người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, thậm chí dang cả hai tay khi xe chạy tốc độ cao. Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh ngay sau đó. Một cán bộ CSGT cho biết, đoạn đường nữ người mẫu chạy mô tô nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty Đại Quang Minh quản lý.

Nữ người mẫu tạo dáng nguy hiểm khi điều khiển mô tô phân khối lớn - Ảnh: Báo Dân trí

Thời gian gần đây, người mẫu Ngọc Trinh liên tục chia sẻ những hình ảnh lái xe mô tô với đủ kiểu tạo dáng gây tranh cãi vì quá nguy hiểm. Vài ngày trước, Vũ Khắc Tiệp cho biết, Ngọc Trinh vừa gặp tai nạn sau khi điều khiển xe không đúng tư thế.

Trưa 8/10, người mẫu này đã kể lại vụ té ngã nghiêm trọng, đồng thời gửi lời cảnh báo đến với những người muốn thử lái mô tô mạo hiểm.

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