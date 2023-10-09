Động thái gây chú ý của người mẫu Ngọc Trinh sau khi công an mời lên làm việc

Đời sống 09/10/2023 12:46

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi), để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như dang, thả hai tay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi), nữ người mẫu nổi tiếng, để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như dang, thả hai tay.

Tuy nhiên, nữ người mẫu này vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc. Lực lượng chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ hành vi của người này.

Động thái gây chú ý của người mẫu Ngọc Trinh sau khi công an mời lên làm việc - Ảnh 1
Hình ảnh Ngọc Trinh thả hai tay đứng trên mô tô phân khối lớn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Đáng nói, người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, thậm chí dang cả hai tay khi xe chạy tốc độ cao. Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh ngay sau đó. Một cán bộ CSGT cho biết, đoạn đường nữ người mẫu chạy mô tô nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty Đại Quang Minh quản lý.

Động thái gây chú ý của người mẫu Ngọc Trinh sau khi công an mời lên làm việc - Ảnh 2
Nữ người mẫu tạo dáng nguy hiểm khi điều khiển mô tô phân khối lớn - Ảnh: Báo Dân trí

Thời gian gần đây, người mẫu Ngọc Trinh liên tục chia sẻ những hình ảnh lái xe mô tô với đủ kiểu tạo dáng gây tranh cãi vì quá nguy hiểm. Vài ngày trước, Vũ Khắc Tiệp cho biết, Ngọc Trinh vừa gặp tai nạn sau khi điều khiển xe không đúng tư thế.

Trưa 8/10, người mẫu này đã kể lại vụ té ngã nghiêm trọng, đồng thời gửi lời cảnh báo đến với những người muốn thử lái mô tô mạo hiểm.

Đứng chụp ảnh để báo cáo chấm công, một nam bảo vệ bị xe tông tử vong

Đứng chụp ảnh để báo cáo chấm công, một nam bảo vệ bị xe tông tử vong

Tại cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm luật giao thông Ngọc Trinh tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít