Cảnh báo chỉ số UV ở TP.HCM, Nam bộ ở mức gây hại rất cao nhiều ngày

Đời sống 08/10/2023 16:00

Bắc Bộ và Nam Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao (5.8 - 7.4) riêng Cà Mau cùng với các tỉnh Trung Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao (5.6 - 8.4).

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hôm nay (8/10), thời tiết TPHCM và Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển TPHCM có gió Tây Nam đến Tây cấp 3 - 4, độ cao sóng từ 0,5 - 1,5m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,25 - 1m.

Cảnh báo chỉ số UV ở TP.HCM, Nam bộ ở mức gây hại rất cao nhiều ngày - Ảnh 1
 Bắc Bộ và Nam Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao (5.8 - 7.4) riêng Cà Mau cùng với các tỉnh Trung Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao (5.6 - 8.4) - Ảnh: Internet

Trong khi đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay (8/10), Bắc bộ và Nam bộ có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy cơ gây hại cao (5.8 - 7.4), riêng Cà Mau cùng các tỉnh Trung bộ ở ngưỡng cao đến rất cao.

 

Cụ thể, theo dự báo, chỉ số UV lúc 12h trưa nay (8/10) tại Cà Mau đạt 9.1 (UV>8: nguy cơ gây hại rất cao), tại TPHCM đạt: 6.7, Cần Thơ: 6.2 (nguy cơ gây hại cao).

Trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo sẽ có xu hướng giảm xuống mức trung bình đến cao ở Bắc bộ và Trung bộ (4.0 - 7.0). Trong khi đó, Nam bộ duy trì ở ngưỡng cao đến rất cao (6.0 - 9.0).

 

Khu vực TPHCM và Nam bộ đang trong mùa mưa, tuy nhiên mưa thường xảy ra vào buổi chiều, tối. Trong khi đó, thời điểm buổi trưa có nắng mạnh, chỉ số tia cực tím (UV) đang duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào buổi trưa. Khi có việc cần đi ra ngoài, cần thực hiện các biện pháp bôi kem chống nắng, che chắn cơ thể và đeo kính râm.

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