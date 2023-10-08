Lãnh đạo UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn xảy ra vụ tường sập do sạt ta luy khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 8/10, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) thông tin cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn huyện xảy ra vụ tường sập do sạt ta luy khiến cháu Hoàng Thuỳ Trang (sinh năm 2011), sống cùng ông nội tại thôn Làng Quạch, xã Ngòi A.

Cụ thể, vào tối ngày 7/10, cháu tới nhà bác là ông Hà Văn Mai, ở cùng thôn chơi, đến khoảng 19 giờ 50 phút, khi cháu Trang đang tập múa thì bất ngờ ta luy sau nhà bị sạt làm sập tường, đè lên người khiến cháu tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại xã Ngòi A. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương rà soát lại các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án ứng phó.

Vụ sập tường do sạt ta luy khiến bé gái 12 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, rạng sáng 7/10, mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà dân cũng đã khiến hai người ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên thiệt mạng.

Theo thống kê mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10 xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 394 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 2 nhà ở huyện Văn Yên bị cuốn trôi hoàn toàn, 6 nhà phải di dời khẩn cấp, 333 nhà bị ngập nước. Có gần 139ha diện tích lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ngập úng; 4 công trình công cộng bị hư hỏng, ảnh hưởng. Nhiều tài sản của người dân như ô tô, xe máy bị hư hỏng do ngập nước. Một số công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở, ảnh hưởng… Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng.

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