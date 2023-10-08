Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Tả Phời (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh cấp 2 tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tá Nguyễn Minh Cường - Trưởng Công an xã Tà Phời - xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/10 tại đoạn đường Làng Dạ - Cam Đường (xã Tà Phời, Lào Cai).

Khi xe ben mang BKS 24C 055-XX (chưa rõ thông tin lái xe) đang di chuyển theo hướng Làng Dạ đi thành phố Lào Cai, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy điện không có BKS do em Nguyễn Đỗ Ph.A, (SN 2012, trú tại xã Hợp Thành, TP Lào Cai) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ xảy ra trên địa bàn xã Tả Phời, Lào Cai - Ảnh: Báo Lao Động

Chiếc xe đạp điện của em nữ sinh vẫn nằm bên đường - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vụ tai nạn khiến em Ph.A tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tra, xác minh vụ việc.

Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị lạc đường khi đạp xe một mình Trung tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, các CBCS trong đơn vị vừa giúp đỡ một bé trai đi lạc tìm được gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-truong-vu-va-cham-xe-ben-khien-mot-nu-sinh-lop-6-tu-vong-tai-cho-622394.html