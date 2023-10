Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị lạc đường khi đạp xe một mình

Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa về trụ sở Công an phường Kim Giang để chờ tìm kiếm thông tin của gia đình. Tiếp nhận thông tin về trường hợp này, Đại úy Phan Văn Lực, cán bộ Công an phường Kim Giang đã trò chuyện, động viên, trấn tĩnh tinh thần cháu bé. Qua đó, hỏi han và biết bé bị lạc khi đạp xe từ nhà bà ngoại về nhà mình ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào khoảng 17h30 chiều ngày 6/10, một bé trai mặc quần áo vàng, khoảng 7-8 tuổi, đi xe đạp đèo theo 2 túi nilon đựng nải chuối nháo nhác vòng đi, vòng lại nhiều lần tại khu vực đường Kim Giang, phường Kim Giang. Thấy cháu bé có biểu hiện bị lạc đường, các CBCS Công an phường Kim Giang trong quá trình tuần tra địa bàn cùng người dân đã tiếp cận, hỏi han và được biết bé đang bị lạc đường về nhà.

Đại úy Lực cùng các CBCS Công an phường Kim Giang đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm thông tin về gia đình cháu bé. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, các CBCS đã liên hệ được gia đình của bé và thông báo đến trụ sở Công an phường đón con về.

Bé trai một mình đạp xe về nhà và bị lạc đường - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Nhìn thấy con trai bình an, đang chơi đùa tại tại trụ sở Công an phường Kim Giang, chị Đỗ Thị Hiền (SN 1989, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) không kìm nổi cảm xúc, vội vã ôm chầm lấy con. Chị Hiền xúc động cho biết, vì nghĩ đoạn đường từ nhà bà ngoại về nhà chỉ vài km nên chị đã để con tự điều khiển xe đạp một mình. Tuy nhiên, vì còn nhỏ nên cháu đã không nhớ đường về nhà và bị lạc. Trong khi gia đình đang nháo nhác tìm kiếm bé khắp nơi thì may máy nhận được điện thoại của Công an phường Kim Giang báo bé đang an toàn.