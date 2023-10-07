Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị lạc đường khi đạp xe một mình

Trung tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, các CBCS trong đơn vị vừa giúp đỡ một bé trai đi lạc tìm được gia đình.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào khoảng 17h30 chiều ngày 6/10, một bé trai mặc quần áo vàng, khoảng 7-8 tuổi, đi xe đạp đèo theo 2 túi nilon đựng nải chuối nháo nhác vòng đi, vòng lại nhiều lần tại khu vực đường Kim Giang, phường Kim Giang. Thấy cháu bé có biểu hiện bị lạc đường, các CBCS Công an phường Kim Giang trong quá trình tuần tra địa bàn cùng người dân đã tiếp cận, hỏi han và được biết bé đang bị lạc đường về nhà. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa về trụ sở Công an phường Kim Giang để chờ tìm kiếm thông tin của gia đình. Tiếp nhận thông tin về trường hợp này, Đại úy Phan Văn Lực, cán bộ Công an phường Kim Giang đã trò chuyện, động viên, trấn tĩnh tinh thần cháu bé. Qua đó, hỏi han và biết bé bị lạc khi đạp xe từ nhà bà ngoại về nhà mình ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đại úy Lực cùng các CBCS Công an phường Kim Giang đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm thông tin về gia đình cháu bé. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, các CBCS đã liên hệ được gia đình của bé và thông báo đến trụ sở Công an phường đón con về. Bé trai một mình đạp xe về nhà và bị lạc đường - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Nhìn thấy con trai bình an, đang chơi đùa tại tại trụ sở Công an phường Kim Giang, chị Đỗ Thị Hiền (SN 1989, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) không kìm nổi cảm xúc, vội vã ôm chầm lấy con. Chị Hiền xúc động cho biết, vì nghĩ đoạn đường từ nhà bà ngoại về nhà chỉ vài km nên chị đã để con tự điều khiển xe đạp một mình. Tuy nhiên, vì còn nhỏ nên cháu đã không nhớ đường về nhà và bị lạc. Trong khi gia đình đang nháo nhác tìm kiếm bé khắp nơi thì may máy nhận được điện thoại của Công an phường Kim Giang báo bé đang an toàn.

Trân quý sự nhiệt tâm, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của các CBCS Công an phường Kim Giang, chị Hiền và gia đình đã viết thư cảm ơn gửi CATP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân, đặc biệt là các CBCS Công an phường Kim Giang. Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 17/5, bố cháu đi làm về nên cháu ra chơi với bố, ông bà đi nấu cơm tối. Sau đó bố cháu đi lên rừng cách nhà 500m mà không để ý là con trai cũng đi theo. Đến bữa cơm, ông bà cháu chạy ra không thấy cháu đâu, vội đi tìm và hốt hoảng nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương tìm giúp nhưng không có kết quả. 21h cùng ngày, ông Phạm Đăng Năm đã tới gia đình chỉ đạo công tác tìm kiếm và yêu cầu trích xuất các camera an ninh gần nhà cháu bé. Qua đó phát hiện chỏm đầu của cháu bé nhấp nhô trong camera. Sau gần 6 giờ đi lạc, cháu bé được tìm thấy trong rừng trong tình trạng khỏe mạnh và bình tĩnh - Ảnh: Báo Dân trí Lực lượng chức năng phán đoán cháu bé đã đi theo bố lên rừng và bị lạc chứ không phải bị bắt cóc, nên đã huy động khoảng 200 người gồm công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân... mang đèn vào rừng tìm cháu bé. Tới gần 0h ngày 18/5, các lực lượng đã tìm thấy cháu bé đang đi trong rừng. Tình trạng của cháu khỏe mạnh, bình thản, không kêu khóc sợ hãi, người vẫn lành lặn.

Tình tiết bất ngờ trong vụ cô dâu và chú rể bị tạt chất bẩn lên người vào ngày cưới cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, liên quan đến vụ cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn trong ngày đám cưới gây xôn xao, đơn vị đang làm các thủ tục mời người phụ nữ gây ra vụ việc trên đến để làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-7-tuoi-o-ha-noi-bi-lac-uong-khi-ap-xe-mot-minh-622256.html