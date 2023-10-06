Tình tiết bất ngờ trong vụ cô dâu và chú rể bị tạt chất bẩn lên người vào ngày cưới

Đời sống 06/10/2023 13:40

cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, liên quan đến vụ cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn trong ngày đám cưới gây xôn xao, đơn vị đang làm các thủ tục mời người phụ nữ gây ra vụ việc trên đến để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra tại đám cưới của cặp đôi ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Lãnh đạo UBND xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, cặp đôi bị hắt chất bẩn là chú rể D.V.H. và cô dâu D.T.Y.

“Hiện, người phụ nữ này đang có vấn đề về sức khoẻ nên chưa đến trụ sở công an để trình diện. Phía gia đình bị hại cũng mong muốn xử lý nhẹ nhàng vì là hàng xóm sát vách với nhau”, cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cho hay.

Ggiữa chú rể là anh D.V.H (43 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) và chị B.T.T. (45 tuổi, trú cùng thôn) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vì một số lý do nên cả hai không đến được với nhau. Sau đó anh H. yêu và kết hôn với chị D. T. Y. (41 tuổi, người cùng xóm). Anh H. chưa từng lập gia đình, còn chị Y. có 3 người con, đã ly hôn với chồng cũ.

 

“Theo nhiều người cho biết thì giữa anh H. và chị T. đã có một người con chung. Trong hôm đám cưới, có khả năng bức xúc vì bị phụ tình nên chị T. đã có hành động mang chất bẩn đến tạt vào người cô dâu và chú rể", Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cho hay.

Cũng theo cán bộ công an, hành vi của chị T. có thể bị xử lý về hành chính theo Nghị định 144/2021. Còn có bị truy tố hình sự hay không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại.

Tình tiết bất ngờ trong vụ cô dâu và chú rể bị tạt chất bẩn lên người vào ngày cưới - Ảnh 1
Hình ảnh cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, trên các mạng xã hội lan truyền đoạn clip 45 giây ghi lại cảnh đoàn rước dâu bị ném chất bẩn. Theo hình ảnh trong clip ghi lại, đoàn rước dâu đang di chuyển đến rạp cưới để vào hội trường tổ chức hôn lễ thì bất ngờ bị một người phụ nữ bịt kín mặt, ném chất bẩn vào cô dâu và chú rể.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, không ai kịp né tránh nên cô dâu và chú rể bị lấm lem chất bẩn vào mặt, váy cưới... Sau khi tạt chất bẩn, người phụ nữ nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

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