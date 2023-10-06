Bé gái 12 tuổi từ Kiên Giang đến Bình Dương xin việc làm thì bị nhóm đối tượng giam lỏng, chờ đưa vào quán massage để tiếp khách.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối 5/10, đại diện Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng: Nguyễn Vĩ Khang (20 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nên (28 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Võ Trúc Kha (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Giữ người trái pháp luật”.

Cụ thể, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Vĩ Khang đã khởi xướng cùng với Nguyễn Văn Nên và Lê Võ Trúc Kha lập các tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển dụng.

Sau khi đọc được thông tin cần tuyển dụng nhân viên phục vụ, em T. (12 tuổi, quê Kiên Giang) đã liên hệ và đến Bình Dương gặp Khang nhờ tìm việc thì được người này đồng ý.

Sau đó, em T. được nhóm đối tượng sắp xếp ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Bến Cát rồi thay phiên nhau canh giữ, không cho cho nạn nhân ra ngoài.

Bé gái 12 tuổi bị nhóm người giam lỏng làm tiếp viên massage - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận thấy điều bất thường nên T. đã lén sử dụng điện thoại trình báo đến Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát). Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai trong thời gian đang liên hệ với các cơ sở massage để đưa em T. đến làm nhằm hưởng tiền hoa hồng thì bị công an phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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