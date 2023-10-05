Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật sẽ bị đưa vào 'danh sách đen', xử phạt theo quy định

Đời sống 05/10/2023 21:13

Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lí nghệ sĩ vi phạm trong việc quảng cáo sản phẩm, cần thiết sẽ đưa vào "danh sách đen".

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong cuộc họp thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM chiều 5/10, phía Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (TT-TT TPHCM) đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật. Ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - cho biết thời gian qua, đơn vị đã tham mưu, rà soát để biết các tài khoản đưa tin sai sự thật, bao gồm việc nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng.

Ông Hòa cũng cho biết ngoài việc xử phạt hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 2 danh sách "trắng" và "đen". Với các cá nhân, đơn vị được xác định vi phạm, phía sở sẽ xem xét đưa các cá nhân này vào danh sách "đen".

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Ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

"Danh sách "trắng" khuyến khích các nhà quảng cáo hợp tác, hỗ trợ. Danh sách "đen" gồm những người sai phạm, cơ quan quản lý không khuyến khích các nhà quảng cáo hợp tác, ủng hộ. Đó là một trong những cách để môi trường mạng ngày càng trong sạch", ông Hòa nói.

Trưởng phòng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cũng cho biết quy chế xử lý các tài khoản vi phạm thông tin trên mạng xã hội đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ xong vào cuối năm nay.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết thời gian qua, cơ quan quản lý nỗ lực tuyên truyền quy tắc ứng xử với giới văn nghệ sĩ.

Theo điều 9 của bộ quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động nghệ thuật, khi tham gia hoạt động quảng cáo, người nổi tiếng "phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường".

Trước đó, thông tin từ báo Lao Động, không ít nghệ sĩ phải lên tiếng xin lỗi vì bị khán giả tẩy chay, bức xúc vì quảng cáo các sản phẩm sai công dụng, PR lố. Cụ thể, vào ngày 24/9, MC Cát Tường đứng ra xin lỗi khán giả và thừa nhận chủ quan khi quảng cáo sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người không đúng với công dụng.

Khi sự việc xảy ra, Cát Tường đã liên lạc bên nhãn hàng, nhờ tháo gỡ các video, nhưng việc này không diễn ra nhanh chóng vì chưa hết hạn hợp đồng sáu tháng.

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Nhiều nghệ sĩ đứng ra xin lỗi vì quảng cáo sai - Ảnh: Internet

Tháng 6/2021, NSND Hồng Vân xin lỗi khán giả vì quảng cáo "thổi phồng" công dụng về một viên sủi thảo dược.

Tháng 1/2023, NSƯT Kim Tử Long cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật khi nhận lời mời quảng cáo một loại thuốc dỏm.

Các nghệ sĩ tên tuổi như: Đức Thịnh, Ưng Hoàng Phúc, Ngân Quỳnh, Mỹ Uyên, Hoàng Sơn, Hoàng Mập... cũng xuất hiện trong clip quảng cáo liệu trình “siêu giảm béo” sai sự thật của một phòng khám tại TPHCM.

Các ca sĩ Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Diệu Nhi... cũng từng đứng ra xin lỗi khán giả khi nhận quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm...

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