Cháy xưởng làm sợi ở Hà Nội: Nhiều nhân viên bên trong chạy thoát thân, khói đen bốc cao hàng chục mét

Đời sống 05/10/2023 20:10

Vụ cháy xảy ra tại một xưởng sợi ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội vào tối ngày 5/10.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 18h ngày 5/10, tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà xưởng.

Cháy xưởng làm sợi ở Hà Nội: Nhiều nhân viên bên trong chạy thoát thân, khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Cháy lớn tại xưởng sợi xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh: Báo Công Thương

 

Một số người dân chứng kiến cho biết, đám cháy xuất phát từ bên nhà xưởng sau đó bùng lửa lớn, cột khói cao hàng chục mét từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Cũng theo người dân, nhà xưởng này chủ yếu chứa vải may mặc. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có nhiều nhân viên bên trong dập lửa nhưng không thành sau đó phải chạy ra ngoài. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy xưởng làm sợi ở Hà Nội: Nhiều nhân viên bên trong chạy thoát thân, khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 2
Cột khói bốc cao hàng chục mét từ một vụ cháy vừa xảy ra tại một xưởng làm sợi ở huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Cháy xưởng làm sợi ở Hà Nội: Nhiều nhân viên bên trong chạy thoát thân, khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 3
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người - Ảnh: Báo Dân trí
Cháy xưởng làm sợi ở Hà Nội: Nhiều nhân viên bên trong chạy thoát thân, khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hoài Đức đã đến hiện trường, chia thành nhiều hướng dập lửa.

Ghi nhận của PV Báo Sức khoẻ và Đời sống tại hiện trường, đến 19 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, một số hạng mục đổ sập.

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