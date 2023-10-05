Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 6 (TP HCM) cùng lực lượng liên quan đã cứu người phụ nữ bị kẹt tay vào máy ép nước mía.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 5/10, người phụ nữ (khoảng 30 tuổi, chủ quán nước mía ở đường Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6) không may bị máy ép cuốn tay vào.

Người dân phát hiện vội đến ngắt điện để cứu nhưng không thành. Thấy tay nạn nhân bị kẹt cứng giữa hai trục xoay của máy ép, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ, Công an Q.6 có mặt tiến hành giải cứu nạn nhân. Phải mất nhiều thời gian, lực lượng chức năng dùng máy chuyên dụng cắt xe ép nước mía để giải cứu nạn nhân.

Người phụ nữ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tay bị thương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người phụ nữ sau đó được xe cứu thương chở vào bệnh viện trong tình trạng tay bị thương nhưng vẫn tỉnh táo.

Theo người dân, người phụ nữ bị cuốn tay vào máy ép nước mía là chủ tiệm bán nước mía. Gia đình người phụ nữ thuê căn nhà trên mở tiệm bán nước mía được khoảng một tháng nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có người phụ nữ và người thân, chưa có nhân viên đến bán.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ có đeo bao tay (bao tay vải), có thể bao tay đã vướng và dẫn đến cuốn tay nạn nhân vào máy ép nước mía.

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