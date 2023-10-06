Danh tính 2 nghi phạm dùng súng bắn 2 nữ lao công ở Quảng Ngãi

Đời sống 06/10/2023 10:00

2 kẻ hành hung, dùng súng bắn 2 nữ lao công trọng thương lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi đã bị bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 6/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa thực hiện bắt giữ nhóm nghi phạm bắn 2 nữ công nhân môi trường trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

Thông tin từ Công an Quảng Ngãi, 2 nghi phạm gồm Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tạm trú huyện Tư Nghĩa) đã bị bắt vào tối 5/10.

Hiện tại, 2 nghi phạm đã được đưa về cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính 2 nghi phạm dùng súng bắn 2 nữ lao công ở Quảng Ngãi - Ảnh 1
Hai nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 1h sáng 5/10, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu (nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi) làm việc trên đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Lúc này, chị Khải nhắc nhở một nhóm thanh niên đang chạy xe đến không đi gần xe rác để tránh tai nạn. Nhóm này quay lại gây gổ, đánh chị Khải, chị Lưu đến can ngăn cũng bị đánh.

Tại đây, một thanh niên đã rút súng bắn vào chân của chị Khải và chị Lưu khiến cả hai bị thương và mất nhiều máu. Nhóm thanh niên rời đi ngay sau đó. Người dân sống gần khu vực nghe tiếng súng nổ chạy đến và đưa hai chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Kết quả chụp phim cho thấy cả 2 người đều có đầu đạn trong đùi và bắp chân.

Danh tính 2 nghi phạm dùng súng bắn 2 nữ lao công ở Quảng Ngãi - Ảnh 2
2 nữ lao công bị bắn ở Quảng Ngãi - Ảnh: VietNamNet
Danh tính 2 nghi phạm dùng súng bắn 2 nữ lao công ở Quảng Ngãi - Ảnh 3
Hiện sức khỏe của hai nữ công nhân ổn định - Ảnh: VietNamNet

Đến 13h chiều cùng ngày, hai nạn nhân đã được phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể, sức khỏe tạm thời ổn định.

Chị Khải nhận định, hai thanh niên này có mâu thuẫn với mình từ 10 ngày trước. Thời điểm đó, chị và đồng nghiệp làm việc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, hai thanh niên trên điều khiển xe máy theo sau, liên tục bóp còi. Chị Lưu lúc này có nói hai thanh niên đi xa xe rác để đảm bảo an toàn. Nhóm thanh niên này quay lại chửi bới, đe dọa.

Đến ngày 5/10, hai thanh niên trên quay lại thực hiện hành vi của mình.

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