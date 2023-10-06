Nam bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Đã giao tiếp được dù còn chậm

Đời sống 06/10/2023 06:10

Bệnh viện Bạch Mai cho hay, nam bệnh nhân N.V.C (37 tuổi, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng), nạn nhân nặng nhất của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ hiện không còn phải thở máy.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 5/10, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, nam bệnh nhân N.V.C (37 tuổi, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng), nạn nhân nặng nhất của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ hiện không còn phải thở máy.

Cụ thể, bệnh nhân bước đầu đã giao tiếp được, dù còn chậm. Các bác sĩ tiếp tục phục hồi chức năng và vận động, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

 

Ngay thời điểm nhập viện, nam bệnh nhân hôn mê nguy kịch do bị ngạt khói, phổi của bệnh nhân bị ám đen vì khói độc. Liên tục trong các ngày đầu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, ngày nào các bác sĩ cũng tích cực rửa phổi, thế nhưng đến ngày thứ 6, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt.

Nam bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Đã giao tiếp được dù còn chậm - Ảnh 1
Các bác sĩ tiếp tục phục hồi chức năng và vận động, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân dân, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị và chăm sóc 31 bệnh nhân, trong đó 10 người đủ điều kiện ra viện. Các trường hợp khác sức khỏe đã ổn định dần, các y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị và đánh giá tình hình sức khoẻ. Khi tình trạng ổn định hơn, các bệnh nhân có thể được xuất viện trong một vài ngày tới.

Với các trường hợp bệnh nhân được xuất viện chiều 22/9, bệnh viện sẽ có lịch hẹn tái khám để theo dõi sức khỏe lâu dài miễn phí cho người bệnh.

Nam bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Đã giao tiếp được dù còn chậm - Ảnh 2
Chiều 22/9, 10 người bệnh đầu tiên là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã được ra viện - Ảnh: Báo nhân dân

Khoảng 23h30 ngày 12/9, tại tòa chung cư mini cao 9 tầng ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vụ hoả hoạn, hậu quả khiến 56 người tử vong, hàng chục người bị thương. Ngay sau vụ cháy xảy ra, Bộ Y tế đã cử các đơn vị chức năng kết nối qua đường dây nóng và đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị nạn nhân đề nghị nỗ lực tối đa, tập trung cứu chữa các nạn nhân.

Bộ Y tế cũng đồng thời có công văn đề nghị các bệnh viện trước mắt chưa thu các khoản phí, quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn an tâm điều trị, tiếp đón giải thích giúp đỡ người nhà vượt qua khủng hoảng.

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