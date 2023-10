Đội Cảnh sát PCCC &CNCH khu vực Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân gần sân bóng An Phong ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 0h30 ngày 6/10, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Quán Toan nhận được tin báo vụ cháy nhà dân gần sân bóng An Phong, thôn An Phong, xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng). Ngay sau đó, đơn vị này huy động 2 xe chữa cháy và 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện An Dương đến hiện trường. Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Cảnh sát ghi nhận ô tô con trong gara đang bốc cháy, khói và lửa bao trùm khu vực sân - Ảnh: Báo Tiền Phong Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy, cứu thành công 4 người ra ngoài - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tổ cảnh sát triển khai các phương án dập lửa, ngăn chặn cháy lan vào nhà dân. Đồng thời, tiếp cận, ngắt điện khu vực cháy, phá các cửa để thoát khói. Cảnh sát cũng phát hiện 4 người đang hoảng loạn tại khu vực sân thượng tầng 2 và giải cứu người mắc kẹt. Vụ việc đang được lực lượng chức năng khám nghiệm, xác minh, làm rõ nguyên nhân.