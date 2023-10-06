Bé trai 4 tuổi bị xe tải tông tử vong khi chơi trốn tìm

Đời sống 06/10/2023 10:47

Một lãnh đạo xã Dương Huy, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một bé trai 4 tuổi bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, vào khoảng 18h50 ngày 4/10, trên tỉnh lộ 326 đoạn qua xóm Bằng Lồ, thôn Tân Hải, xã Dương Huy đã xảy ra vụ TNGT.

 

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29H-759xx, do anh Nguyễn Văn Huệ (SN 1984, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển lưu thông hướng Mông Dương - Hạ Long đâm vào cháu Phạm Tùng B (SN 2019, trú tại xóm Bằng Lồ, thôn Tân Hải, xã Dương Huy) đang chơi trốn tìm cùng các bạn thì bất ngờ chạy qua đường.

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Thời khắc bé trai mải chơi trốn tìm từ trong nhà chạy ra tỉnh lộ 326 - Ảnh: Báo Giao thông

Hậu quả làm cháu B bị thương nặng và được tài xế cùng người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, cháu B đã bị tử vong trên đường đưa đi bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Dương Huy đã phối hợp điều tiết giao thông, không để ách tắc cục bộ. Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 21/8, xe tải BS 47H - 028.26 lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP.Đồng Xoài đi Bình Dương.

Khi đến đoạn thuộc khu phố Bàu Ké, TT.Tân Phú (H.Đồng Phú), một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi điều khiển xe máy BS 93M1 - 101.82, chở theo 2 con trai nhỏ (1 tuổi và 4 tuổi) đang đi cùng chiều phía trước bất ngờ bị trượt bánh, ngã xuống đường. Do không thắng kịp nên xe tải va chạm làm cháu bé 4 tuổi tử vong tại chỗ. Người phụ nữ cùng bé trai 1 tuổi bị thương nhẹ.

Bé trai 4 tuổi bị xe tải tông tử vong khi chơi trốn tìm - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn ngày 21/8 - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm dưới bánh xe tải đang được CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Đồng Phú điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

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