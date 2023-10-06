Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 2 giờ sáng nay (6/10), trong lúc đi kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông Nghèn thuộc thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nhiều hộ dân bàng hoàng khi phát hiện hàng chục tấn cá bị chết, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Chị Võ Thị Đào (ngụ thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) cho biết gia đình chị nuôi 6 lồng, có lứa cá đã được 2 năm, có lứa mới được 1 năm; Số lượng cá tại các lồng sau khi gia đình vớt lên khoảng 800 con nặng 1,5 - 2kg bị chết.

Đến sáng cùng ngày, hàng chục hộ dân nuôi cá nhanh chóng thu gom cá chết từ trong lồng bè, đưa lên bờ để bán cho người dân và thương lái, với hy vọng vớt vát lại một ít tiền vốn.

Bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) cũng ngồi bần thần nhìn số cá chết trắng lồng, bởi bình thường cá chẽm bán với giá 150.000 - 250.000/kg, hiện tại cá bị chết chỉ bán được với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Bà Võ Thị Đào (xã Thạch Sơn) cho biết, sáng nay số cá vược gia đình nuôi đã chết hết, tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, thiệt hại kinh tế khoảng 200 triệu đồng - Ảnh: VTC News

Gia đình ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) có hồ nuôi với số lượng cá chẽm hơn 2.000 con đang đến kỳ thu hoạch. Ông Đức cho biết, dự tính nếu thu hoạch lứa cá này, gia đình có thể thu về 150 triệu đồng, tuy nhiên do bị sốc nguồn nước khiến hàng loạt cá chết đột ngột. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và kêu gọi tiêu thụ kịp thời nên người dân giảm bớt phần nào thiệt hại.

Khu vực các hộ dân nuôi cá lồng bè bị chết hàng loạt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra, truy tìm nguyên nhân. Ông Nghĩa cho rằng nguyên nhân cá chết có thể do thiếu oxy, bởi vào thời điểm này, do sau khi thu hoạch lúa và mùa mưa đến nên rơm rạ trên đồng bị ngâm nước vữa ra, nước mang theo chất mùn chảy ra sông tích tụ nhiều ngày khiến oxy trong nước giảm, từ đó gây ra hiện tượng sốc nước khiến cá nuôi lồng bè chết hàng loạt.

Chính quyền và người dân xã Thạch Sơn hỗ trợ vận chuyển cá từ lồng bè lên bờ cho các hộ nuôi - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Trước những thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu, Chủ tịch xã Thạch Sơn cho ngay trong sáng nay chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc cho UBND huyện Thạch Hà đề xuất phương án cho các hộ nuôi cá đưa cá lên trụ sở Trung tâm văn hóa của huyện để bán, đồng thời tuyên truyền người dân và cán bộ trong xã và huyện mua "giải cứu" số lượng cá bị chết và đã được lãnh đạo huyện đồng ý phương án này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử cán bộ xuống để phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện Thạch Hà và xã Thạch Sơn kiểm tra, lấy mẫu nước và mẫu cá tại các lồng nuôi để tiến hành phân tích, làm rõ nguyên nhân.