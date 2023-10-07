Lửa bao trùm căn nhà 4 tầng ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn: Hàng trăm hộ dân bị mất điện

Sau tiếng nổ lớn, tầng thượng căn nhà cao 4 tầng trên đường Minh Phụng, phường 9 (quận 6) bốc cháy ngùn ngụt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 21h ngày 6/10, sau tiếng nổ lớn, tầng thượng căn nhà cao 4 tầng trên đường Minh Phụng, phường 9 (quận 6, TP.HCM) bốc cháy ngùn ngụt.

Phát hiện cháy, một số người sống trong căn nhà liền tháo chạy ra ngoài hô hoán và trình báo lực lượng chức năng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm tầng trên cùng, kèm nhiều tiếng nổ khiến cả khu dân cư náo loạn.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 6 đã đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp khó khăn do hỏa hoạn ở trên cao.

Cảnh sát phải chia thành nhiều hướng dập lửa và không để cháy lan. Đến hơn 21h30, hỏa hoạn được khống chế.

Căn nhà trên đường Minh Phụng bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản ở tầng thượng căn nhà bị thiêu rụi, hàng trăm hộ dân tại khu vực mất điện.

“Tầng trệt của căn nhà là cửa hàng bán mỹ phẩm. Các tầng trên là nơi ở, sinh hoạt của chủ nhà”, một người dân sống trong khu vực nói.

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