Thực hư thông tin bé gái 4-5 tuổi đi lạc ở Hội An

Đời sống 08/10/2023 06:30

Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin bé gái đi lạc ở Hội An đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 7/10, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin bé gái đi lạc ở Hội An đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, hình ảnh bé gái khoảng 4-5 tuổi đi lạc, đang chờ người thân đến đón, đã lan truyền nhanh chóng trên nhiều diễn đàn hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook.

 

Xuất phát từ tình thương đối với trẻ, nhiều người đã không ngại chia sẻ và kêu gọi bạn bè chia sẻ với hy vọng giúp bé sớm đoàn tụ với gia đình. Ngoài việc dùng hình ảnh đáng thương của trẻ, các đối tượng còn đưa tên của bé, tên người thân, địa điểm thất lạc và cả số điện cần liên hệ (số điện thoại thường không thể liên lạc) để “giăng bẫy” khiến người dùng mạng xã hội tin là thật.

Mục đích của kẻ đăng thông tin bịa đặt trên là để lôi kéo nhiều người vào tương tác, "câu like", "câu view". Đáng chú ý, cùng hình ảnh, số điện thoại và chiêu trò trên, các đối tượng đã dễ dàng dẫn dắt người dùng mạng xã hội tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

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Thông tin cháu bé 4-5 tuổi đi lạc ở TP Hội An là sai sự thật - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Dân trí, Công an TP Hội An khuyến cáo người dân cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Đặc biệt, cần tuân thủ "nguyên tắc 5K" khi tham gia các trang mạng xã hội: “Không tin ngay, không vội like, không thêm thắt, không kích động và không vội chia sẻ”.

Theo cơ quan chức năng, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng. Nếu hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, uy tín của người khác thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, nếu việc đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có tính chất vu khống người khác thì người đưa thông tin có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống.

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